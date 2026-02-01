AV女優罹罕病「恐切子宮化療」 自嘲太拚操壞身體：或許見不到大家了

日本AV女優豐岡沙月罹患罕病，可能得切除子宮才能保命。（翻攝自X@toyochan_0703）

日本AV女優豐岡沙月（豐岡さつき）近日發文透露罹患罕病，可能得切除子宮做化療保命，自嘲自己工作太拚操壞身體，她向公司和粉絲說抱歉，因為身體出狀況，作品數量恐怕要減少，但仍會盡量出席活動，把握與粉絲見面的機會，「因為未來或許無法再見到大家了…」

豐岡沙月1月31日於社群平台X發文，PO出她臥床戴著氧氣面罩的影片，說明自己罹患的是「葡萄胎」（Hydatidiform Mole），一種異常妊娠，嚴重可能危及性命，電腦斷層檢查結果幾天後就會出爐，揭曉是「絨毛膜癌」或「侵入性葡萄胎」，若是前者，她必須切除子宮進行化療，避免癌細胞轉移至肺部或大腦，屆時她生兒育女的夢想將永遠無法實現。

有鑑於自身狀況，豐岡沙月提醒同行們務必定期健檢，畢竟拍攝AV對健康消耗很大，尤其是子宮，奉勸女優們要懂得珍惜身體、千萬別免強，樂觀的她自嘲，自己就是太拚命才會生病。

豐岡沙月也向公司、合作廠商與粉絲道歉，因為即將接受治療無法繼續拍攝新作，未來產量很可能變少，但這幾天的活動她仍會把握機會出席，開玩笑要大家趁現在還能見面快來找她，持續用樂觀的態度面對人生。

