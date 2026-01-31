AV女優認罹罕病恐致命！悲喊：可能無法見到大家 急奉勸同行「這件事」

娛樂中心／蔡佩伶報導

豐岡沙月透露自己罹患罕病。（圖／翻攝自X）

AV女優豐岡沙月推出許多作品，深受老司機的喜愛，不過近日她卻傳來悲傷消息，透露自己可能罹患罕見的子宮疾病，情況嚴重恐怕會致命，但最終結果還有待下週的檢查報告出爐。

豐岡沙月近來PO出躺病床的畫面，坦言自己生病了，「未來可能無法見到大家」，至於詳細病況，她指出是一種叫葡萄胎的子宮疾病引起，萬一檢查結果是絨毛膜癌，恐怕需要切除子宮化療保命，目前的豐岡沙月則是先減少作品演出。

豐岡沙月也透露想要有自己的孩子，萬一子宮被切除，將一輩子無法實現夢想，她也藉此機會，奉勸所有同行的AV女優，千萬不要為了工作太過勞累，而且得定期健康檢查。

豐岡沙月疑似罹患「絨毛膜癌」。（圖／翻攝自X）

