AV女神竟遭1事慘變「獨眼龍」！心酸曝：不是第一次…

娛樂中心／王靖慈報導

日本女優「明日見未來」2021年出道，憑藉清純外型與超辣身材迅速累積人氣，卻在2023年無預警宣布引退，隨後改名為「松本麗鈴」的她，自曝考上日本慶應義塾大學經濟學系，瞬間轉換成高材生身分。近日卻被發現戴著眼罩，她坦言是遭前男友家暴受傷，甚至已非第一次遭到施暴，瞬間引發外界關注。





松本麗鈴稱自己已經戴了1週的眼罩，並發出照片。（圖／翻攝自「MIRAI_being」X）

松本麗鈴14日在個人社群X上發文，她坦言自己正陷入意想不到的麻煩，但文中透出的不是軟弱，而是洗刷過去的決心。她表示：「自己已經戴了1週的眼罩，雖然我沒時間沉溺於悲傷，但我正在冷靜地處理發生的一切」，只見她在照片中，右眼被白色紗布遮上，表情冰冷直視鏡頭。而AV達人一劍浣春秋在《PLAY NO.1》指出，日前松本麗鈴與前男友久違見面，沒多久雙方發生爭執，然後松本麗鈴就被前男友被打傷，於是就變成了「獨眼龍」。

一劍浣春秋表示，松本麗鈴過去在日本新宿結識了一名牛郎，並陷入了毀滅性的戀情。當時為了助男友坐上店內冠軍寶座，原本排斥拍片的她，最終選擇簽約成為AV女優，將賺到的錢奉獻給對方，甚至透露從2021年開始大概2年的時間，松本麗鈴有時候會月花1000萬日圓（約新台幣202萬元），最後累積揮霍逾1億日圓（約新台幣2025萬元），為了男友，她與老家友人斷絕聯繫，而松本麗鈴男友卻會偷她錢、劈腿、甚至會對她動粗。





松本麗鈴的清純外型與好身材深受粉絲喜愛。（圖／翻攝自「MIRAI_being」X）





對松本麗鈴而言，學習是她脫離過去陰影的救贖。除了慶應大學的學業，她平時非常喜歡在社群放出自製AI圖片、影片，夢想是用AI做虛擬偶像的她還稱：「我感覺自己要炸了，但明年是我追逐夢想的一年。如果我能得到一份聖誕禮物，請賜給我一個可以讓我沉浸在使用製作AI影片的環境，我想盡快解決這個問題，然後買一台新電腦」，另外還透露如果有粉絲想見自己，她希望能於明年舉辦一次線下見面會。





松本麗鈴時常在社群放出自製AI圖片與影片。（圖／翻攝自「MIRAI_being」X）





貼文一出後，各國粉絲也於松本麗鈴貼文下方為她打氣，表示：「你的眼睛現在好些了嗎？一旦下定決心，就只需要一步一步來。我相信你能做到」、「你還好嗎？ 照顧好自己！」、「我想見你，如果辦聚會務必跟我說，我會專程坐飛機到日本去看你的，我覺得你是一個很厲害的女生，很有毅力、很有想法，繼續加油」、「好好照顧自己，希望你早日康復」、「照顧好自己。我愛你，麗鈴，所以我永遠支持你」。









《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110

