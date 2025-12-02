AV女神「九份0偽裝逛街」！神級上圍性感背心掀暴動 她嗨喊：還要再來

娛樂中心／綜合報導

小宵虎南曬出在九份拍的美照，表示明年還會再來台灣。（圖／翻攝自IG @konankoyoiiii）

日本 AV 女優小宵虎南（小宵こなん）雖然今年 2 月已正式宣告引退，但人氣依舊相當高。靠著甜美臉蛋、性感身材闖出「新生代神乳傳說」封號的她，近日悄悄飛來台灣，1 日在 IG 曬出九份旅遊照，短短時間就吸引超過 3.3 萬人按讚，討論度瞬間飆高。

小宵虎南曬出在九份拍的美照，表示明年還會再來台灣。（圖／翻攝自IG @konankoyoiiii）

小宵虎南在照片中身穿淺色細肩背心，合身版型完美勾勒傲人上圍，外頭只隨意披著黑色外套，若隱若現的穿法相當吸睛。她下半身搭配寬鬆牛仔褲，甜美臉蛋配上率性穿搭，加上手上的粉色毛絨小包增添可愛亮點，整體呈現「甜酷混搭」風格，路過遊客從旁走過，她也完全不遮掩，展現自在又自信的一面。

廣告 廣告

小宵虎南這一次來台是為了粉絲見面會。（圖／翻攝自IG @konankoyoiiii）

這趟來台其實是為了粉絲見面會，小宵虎南也在貼文中以中日雙語寫下：「2025 年的最後一期台灣回憶，我明年還會來。」看得出對台灣相當有好感。雖然她已退出 AV 產業，但仍會固定更新 YouTube，Fan Club 也會釋出更具特色的溫泉、桑拿探訪影片，同時持續參加 cosplay 和 DJ 活動，人氣依舊不減。

她的貼文曝光後，大批粉絲湧入留言，像是：「希望你在台灣留下滿滿美好回憶」、「今天也好可愛」、「居然了吃牛肉麵」、「謝謝你分享這麼美的照片」、「Taiwan love you！」紛紛熱情示愛，期待她如約再次回訪。

小宵虎南吃了牛肉麵和不少台灣美食。（圖／翻攝自IG @konankoyoiiii）

更多三立新聞網報導

《大濛》熱映！柯煒林肺腺癌「仍跑30場映後」 他親揭近況：我不是病人

濱崎步遭質疑「臉跟聲音變了」！影片被挖出...她霸氣回：我已經44歲了

濱崎步最終場澳門恐有變數！她IG只轉「繁中報導」 粉狂喊：快來台灣吧

《黑白大廚2》預告公開！兩位「神秘主廚回歸」雪恥 全新殘酷制度曝光

