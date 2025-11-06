AV導演爆謝侑芯「牛郎店花30萬」 雪碧不忍反擊

「護理系女神」謝侑芯。翻攝自irisirisss900 IG



擁超過50萬粉絲的「護理系女神」謝侑芯上月22日赴馬來西亞工作時猝逝，由於涉及大馬歌手黃明志吸毒、試圖離開現場等，案件仍在調查中，不過就在此時，AV導演圤智雨跳出來爆鍋邊料，直指謝侑芯可能有逛牛郎店習慣，每月花費甚至達30萬，氣得謝侑芯好友雪碧（方祺媛）出面捍衛逝者清白，圤智雨後來又出面解釋了。

圤智雨日前對外提及謝侑芯，說她可能有不良習慣，經常出入台北知名牛郎店，而且每個月開銷約30萬。雪碧得知消息後出面駁斥，圤智雨跟謝侑芯又不熟，「他根本只見過侑芯一次，怎麼可以這樣亂講？」而且謝侑芯生活單純自律，不喝酒又早睡，沒有不良嗜好，若說要去牛郎店，也是陪自己去放鬆一下，「從來不是常客，也不適亂花錢的人。」雪碧還說，自己一個月大概去一次，不可能花到30萬，抨擊圤智雨梅憑沒據。

至於謝侑芯在成人平台OnlyFans上收入破百萬，雪碧回應，「偶爾確實有那個數字，她強調，謝侑芯經濟能力自主，沒有依靠男性或其他不當管道維生。

對於圤智雨的爆料，網友們也紛紛看不下去，更質疑他的動機不純，「別再消費逝者」、「人走了還要被污名化嗎」。

