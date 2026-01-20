《AV帝王》森田望智增重7公斤模樣曝 苦練6個月化身格鬥手

森田望智增重了7公斤演出地下格鬥選手。（天馬行空提供）

日本金獎導演內田英治繼《午夜天鵝》後，又一重擊人心的人性之作《午夜之花》，集結北川景子、森田望智、佐久間大介、澀谷龍太等實力與人氣兼具的豪華卡司，細膩刻劃出人與人之間在逆境中最真摯動人的情感，成功入圍日本奧斯卡多項大獎，包含最佳導演、最佳劇本、最佳女主角、最佳女配角等獎項。

其中，以《AV帝王》一戰成名，向來給人性感美豔印象的森田望智，為了成功演繹每天在擂台上用性命搏鬥的地下格鬥選手，在開拍前進行了6個月格鬥及重量訓練，並且增重了7公斤，從體態、外表到心態，一步步讓自己徹底和角色合而為一，敬業十足。對於此次演出，她坦言自己除了在外在改變上下了不少功夫但更困難的卻是對角色的同理，「起初，我完全無法想像自己站在擂台上，也不明白多摩惠究竟為何而堅持。但是漸漸地當我拚盡全力揮拳戰鬥時，我發現自己有種活在當下的快感，這時我t才真正理解了多摩惠的感受，她戰鬥是為了有活著的感覺。」

佐久間大介（右）在片中飾演森田望智的青梅竹馬，一場並肩吃拉麵、聊童年往事的戲，道盡2人之間最純粹無暇的情誼。（天馬行空提供）

片中與森田望智有多場對手戲的青梅竹馬阿海，則由人氣偶像團體Snow Man成員佐久間大介飾演，這也是佐久間大介繼前作《完美配對謀殺案》後再次和導演內田英治和作，此次在片中飾演一名多年暗戀青梅竹馬多摩惠，卻只能眼睜睜看著她遊走於各種危險、出賣靈肉的工作，而無計可施的小混混。一場兩人並肩吃著拉麵、聊起童年往事的戲，更是自然道盡兩人之間最純粹無暇的情誼，佐久間大介也坦言，這是最讓他印象深刻的一場戲，他表示：「拍攝這場戲的過程，讓我深刻感受到阿海和多摩惠之間深刻的羈絆，也讓我對於這個角色有了更深入的理解。」

《午夜之花》將於2月6日在台上映。

