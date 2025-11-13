「AV救世主」引退3年拍寫真 解扣白襯衫「裡面都沒穿」G級美胸藏不住

娛樂中心／綜合報導

高橋聖子釋出辣照。（圖／翻攝自X）

日本前AV女優高橋聖子自2022年宣布引退後，令不少粉絲遺憾，不過高橋聖子依舊熱衷於更新社群，日前，高橋聖子釋出大尺度辣照，解扣白襯衫的養眼畫面，讓網友大飽眼福。

高橋聖子近日在社群中跟粉絲們分享許多美照，除了有放下一頭長髮，單穿蕾絲內衣躺床的動態影片之外，其中更引人矚目的是高橋聖子穿上白襯衫，大方解開整排扣子露出G級美胸的火辣照，鎖骨線條以及雪白肌膚都清晰可見，在鏡頭前她露出自信微笑，展現滿滿魅力。

事實上，引退三年的高橋聖子近來在公眾場合露臉次數增加，除了接下活動外，還回歸拍攝寫真，讓粉絲們又驚又喜，而高橋聖子也即將在月底來到台灣，參加成人界年度盛事《TOP女神台北感謝祭》，屆時還有其他高人氣AV女優同場，勢必會吸引不少粉絲前往。

