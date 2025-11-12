AV界周杰倫索吻！ 《聲林之王3》男歌手被東尼大木「索吻」體驗「色氣」
來自香港的創作歌手李拾壹，以《聲林之王3》的表演為觀眾所知，近期他發行全新單曲〈中長髮男〉，李拾壹笑說，這是一首他在台灣生活遇到疫情而激發靈感寫的歌，因為當時找不到設計師剪髮，索性選擇留長，沒想到意外帶給生活許多有趣改變。
疫情啟發靈感 陳珊妮曾讚「淺白歌詞引發深度共鳴」
〈中長髮男〉是李拾壹從香港搬來台灣生活期間的創作，當時恰巧遇到Covid-19在全球爆發，讓他面臨找不到理髮師整理頭髮的窘境，進而產生靈感。事實上，這首歌的原先版本是〈中長髮男子的煩惱〉，李拾壹坦言，留長頭髮後落髮問題變嚴重，加上疫情期間無處可整理，許多生活瑣事困擾拼湊下，成為他抒發心情的一首歌曲。
這首歌曲曾是他在《聲林之王3》參賽時演唱的作品，當時被評審陳珊妮大讚「淺白歌詞引發深度共鳴」，並不斷被樂迷敲碗詢問何時正式發行。歷經近4年等待，李拾壹重新編曲，選在11月11日（「雙11」諧音「拾壹日」）於各大數位平台上架。
遠征東京拍攝MV 東尼大木、美園和花助陣上演直笛演奏
為了這首充滿歡樂幽默感的歌曲，李拾壹特地遠赴日本東京拍攝MV，並成功邀請到AV男優界大神東尼大木與AV女優界波神美園和花共同主演，讓MV充滿爆點。重新編曲的〈中長髮男〉注入了摩登流線元素，快樂表現中長髮男的日常，期盼無論頭髮長度如何，都能自在做自己。
李拾壹表示，在拍攝之前，他剛好看了Netflix的實境節目《接吻生死戰》，對AV演員有初步認識，但正式接觸後仍給了他全新的震撼教育，因為兩位演員隨時都能展現「色氣」感。
東尼大木現場「索吻」 李拾壹大呼不知道如何面對成人片
擁有傲人上圍身材的AV女優美園和花，在MV裡扮演李拾壹的老婆，兩人一下十指緊扣又一下相互擁抱，讓他緊張直呼：「我會不會被全天下的男人給怨恨」不過當遇到東尼大木來拜訪時，劇情竟出現驚人反轉，在AV沙場征戰無數的他，毫不掩飾在鏡頭表現情慾面向，甚至還直接向李拾壹索吻，爆笑無厘頭劇情，成為MV一大高潮。
李拾壹笑說：「跟兩位AV大神對戲真的很緊張，但東尼大木先生很懂得掌握氣氛，不斷在拍攝過程一直唱周杰倫的歌逗我笑，甚至在親吻前還先刷好牙，只是突如其來被他親吻，感覺真的很奇妙，原來這就是演AV的感覺啊。」他更幽默直呼：「以後不知道如何看待東尼先生的成人動作片。」
〈中長髮男〉將收錄於明年一月推出的全新EP《男》中，預計將收錄四首與「男」有關的歌曲，李拾壹透露將會有些「男」以理解的人物登場。
