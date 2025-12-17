AVANTE N 7.5全新車正式發表 試駕訂購找正德汽車
記者/李明真報導
韓國性能車席捲台灣，正德汽車集團攜手Hyundai N高性能部門，帶來AVANTE N 7.5全新車款，同時攜車參與入門級「獨走計時賽」推動全民賽車新體驗！2026年台灣性能車迷迎來好消息：Hyundai N部門AVANTE N 7.5正式登入台灣、正德集團進行試駕體驗！
AVANTE N 7.5全新車登場！試駕、賞車、訂購找正德
延續Hyundai N部門的極致操控基因，AVANTE N 7.5代搭載2.0升渦輪增壓引擎，最大馬力高達280匹、峰值扭力40.0公斤米，搭配N Grin Shift超增壓模式，0-100公里加速僅需5.3秒，讓車迷在日常與賽道間自由切換，隨時享受貼背快感。
展間隨時保有實車庫存，消費者體驗後若有興趣現場下訂，無需等待可即刻入手！
全新7.5代除了強悍性能，更在細節上全面進化：第一，新增BVM盲區輔助影像。第二，360度環景鏡頭與智慧跟車系統。
這些升級讓AVANTE N 7.5不再只是熱血玩家的夢想車，更成為兼顧家庭與日常通勤的高性能旗艦房車。從試乘、引進、檢驗、合法掛牌到售後檢修保養，正德汽車提供一站式服務，並保障每台車輛經韓國平台實地檢驗、來源透明，杜絕事故車與黑市風險，讓民眾買得安心、開得放心。
韓系性能崛起 Hyundai N系列席捲全台
Hyundai N部門近年在全球賽事嶄露頭角，從WRC拉力賽、TCR巡迴賽到紐柏林24小時耐久賽，都屢創佳績。如今，正德汽車集團攜手N部門將這份熱血帶入台灣，讓每一位車迷都能真正體會「From racetrack to the road」的品牌精神。
在「性能即日常」的時代，AVANTE N 7.5代不僅是駕馭工具，更是生活態度的延伸。無論是熱血車迷、準車主，還是夢想跑一次麗寶賽道的入門者，正德汽車集團都準備好，陪車迷一起開啟賽車人生。
正德汽車集團作為台灣Hyundai N車系的官方合作夥伴，為穩定供應AVANTE N 7.5全新車的專業團隊。無論車迷身在北中南，都可親臨據點實車體驗這台韓國性能代表作。
正德推廣「房車獨走計時賽」點燃全民熱血賽車夢
不只導入性能車，正德集團更積極推動場地賽事文化！「TSCC房車獨走計時賽」這項活動獲得FIA（國際汽車聯盟）與ASN（國家賽車主管機關）的官方認證，為全民打造，是國內首度落地、低門檻、高安全性的入門場地計時賽。
這不僅是入門賽車執照的起點，更讓大眾親身感受高性能車款在日常與賽道間的完美平衡。正德汽車以實際行動，讓熱血不再只是夢想，推動台灣性能車文化邁向新高度。想了解更多韓國性能車的最新消息，請進入正德汽車官網：https://zd-autogroup.com/查看。
其他人也在看
Nissan 暢銷 MPV 升級登場！全新 Outdoor 特仕版還可變身舒適露營車
Nissan 今年 11 月初宣布在日本為旗下熱門商旅 NV200 Vanette 進行年式更新，透過配備升級方式來維持競爭力，並同步推出全新 Outdoor Black Edition 特仕版來搶攻戶外市場，如今原廠接續宣布新年式 NV200 Vanette 正式上市，當地售價為 236.39～313.17 萬日圓，約台幣 48～63 萬元。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前 ・ 1
百萬休旅戰！福特砍到8字頭 迎戰豐田RAV4
百萬休旅戰！福特砍到8字頭 迎戰豐田RAV4EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 11
Toyota 跨界小鴨 Yaris Cross 特仕版售價揭曉！化身動感休旅展現新意
Toyota 日前宣布在泰國為入門跨界休旅 Yaris Cross 追加 Nightshade 特仕版，透過專屬黑化套件打造出更具動感氣勢的全新樣貌，如今原廠接續公布特仕版售價為 91.9 萬泰銖，換算約台幣 92 萬元，為當地 SUV 市場注入新活力。自由時報汽車頻道 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
國產車兩危機！市佔被進口車超越、年輕人變心了？2026車市解析
【2026經濟大預測】一年半前，台灣車市跨過象徵性的分水嶺：進口車單月銷量正式超越國產車，寫下歷史新頁。2025年，進口車與國產車的佔比更加拉大。但真正轉折點可能落在2026年。當美國製造汽車進口關稅降至零成真，國產車市佔率會如溜滑梯倒退。天下雜誌 ・ 2 小時前 ・ 24
全面油電化能否續寫SUV銷售神話？2026全新大改款Toyota RAV4台灣1月13 高雄正式登場！
HEV＋PHEV雙電氣化策略，貼近未來趨勢Core/Adventure/GR Sport多版本滿足不同族群科技、安全全面升級，競爭力再強化1月13日正式亮相，極可能成為2026年爆款SUV入門款Hybrid：預估約110萬元起中階版Hybrid：預估約120~135萬元起(配備、四驅與舒適性提升)頂規款GR Sport/PHEV：預估約140~160萬元(插電混動與運動化配備導入)SUV 銷售霸主回來了，第六代RAV4正式倒數登台！在SUV市場長年穩坐銷售冠軍的Toyota RAV4終於迎來全新第六代大改款！Toyota總代理和泰汽車宣布，這一代全新RAV4將在2026年1月13日於高雄正式發表，宣告這款國民級SUV邁入全新世代。這不僅是Toyota旗下戰略SUV的一次關鍵進化，更被視為2026年台灣進口SUV市場最具指標性的重量級新車。隨著海外資訊與國內經銷端消息陸續曝光，全新RAV4究竟「改了什麼？值不值得等？」也成為車迷與準車主們最關心的焦點。發表、接單到交車時程一次看懂2026年1月13日，地點選在高雄。接單時間：有消息指出最快可能於2025年12月24日公布接單資訊，並於年底CARLINK鏈車網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
Toyota全新第六代RAV4正式在日本上市
Written by: BearToyota最暢銷新一代SUV透過多元化、電動化與智慧化，滿足多元生活方式的需求。第六代RAV4是一款以「人生即冒險」理念打造的SUV，體現了無目的地、無所不為的精神。在保留 RAV4標誌性的堅固且強勁的設計與佈局的同時，其開發重點包括多元化(Diversification)、電動化(Electrification)與智慧化(Intelligence)。CarStuff 人車事 ・ 1 天前 ・ 發起對話
榮登最無用配備 怠速熄火系統就是雞肋？｜汽車小學堂
什麼是SSS？許多人說這是沒用的東西，原廠有沒有搭載都不重要（重要的是價錢要便宜）。既然無用，為什麼成為原廠裝備？車廠是傻了嗎？Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前 ・ 1
中國電動車攻勢太猛！歐盟退讓了 宣布取消2035燃油新車銷售禁令
在歐洲汽車產業的施壓下，歐盟執委會週二（12/16）公布計畫，將從2035年起取消對燃油新車的實質禁令，此舉象徵歐盟近年來在環保政策上做出的最大讓步。該措施仍需獲得歐盟各國政府及歐洲議會批准，一旦通過，將允許部分非電動車繼續銷售。太報 ・ 1 天前 ・ 2
Honda正式宣布與Red Bull分手！2026年F1賽季還有Toyota也將回歸
Honda正式宣布與Red Bull分手！2026年F1賽季還有Toyota也將回歸SiCAR愛車酷 ・ 1 天前 ・ 發起對話
2025 Ford Territory Per4mance Hybrid試駕：回歸初心，用最簡單的方式迎接改變
放眼台灣市場，Ford應該是「愛」跟「恨」分做兩個極端光譜的汽車品牌之一。當然，這樣的「愛恨糾葛」當中牽扯太多，我們無從解套。但在試駕完Ford Territory Per4mance Hybrid之後，我想這樣的愛恨比例分配上應該會更具劇烈。原因無他，在建議售價及配備誠意超乎眾人期待值的條件下，這款被視為「高CP值國產油電休旅」的新星，Territory Per4mance Hybrid很有機會就此翻攪台灣國產甚至進口中型SUV市場。但你也知道，「棒打出頭鳥」這檔事總是屢見不鮮，不僅競品眼紅，而在「全球戰略車」名號背後所潛藏的詮釋角力，自是更有機會拉抬Ford原就不低的關注度。 這篇文章 2025 Ford Territory Per4mance Hybrid試駕：回歸初心，用最簡單的方式迎接改變 最早出現於 SanjiNoir 黑侍樂讀。SanjiNoir 黑侍樂讀 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
福特認賠 停產多款電動車
福特（Ford）宣布策略大轉彎，放棄旗下旗艦F-150純電動皮卡與多款大型電動車，轉而聚焦油電混合車、燃油車與較小型平價...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
Jeep®重返台灣 AIT、美國商會都來站台？零關稅美國車 從此就能暢行無阻？
如果關稅降低、甚至歸零，我們就能順利買到價錢合理的美國車？答案是「沒那麼簡單」。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 3 天前 ・ 發起對話
美式越野休旅一哥 Jeep Wrangler 特仕亮相！升級復古風格上路更搶眼
美式越野品牌 Jeep 在 12 月 11 日正式重返台灣，並以當家越野一哥 Wrangler 作為首發車款，而近日原廠在海外為 Wranger 追加 Whitecap 全新特仕版，透過一系列專屬升級，為硬派粗獷造型增添一股迷人的復古韻味。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前 ・ 發起對話
豪華家庭旗艦 PALISADE Calligraphy台北車展首秀
2026台北新車暨新能源車大展選在跨年檔期登場，HYUNDAI率先揭示參展主軸「HYUNDAI DRIVES BEYOND．現代驅動無界」，不談單一車款，而是從品牌視角出發，直接攤開產品線與技術布局，展現「什麼動力、什麼需求，都有對應解方」的企圖心。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 發起對話
歐盟宣布內燃機汽車延5年至2040年退場 表面是環保政策挫敗 背後是對抗中國電動車傾銷 為歐洲車廠留生路｜鏡轉全球｜#鏡新聞
歐盟宣布內燃機汽車將延後5年，到2040年再退場，甚至不排除會無限期放寬汽車零碳排目標，表面上是歐盟環保政策史上最大挫敗，背後卻是歐美車廠快被中國電動車淹沒，不得不採取應對政策。德國福斯汽車昨天關閉德勒斯登組裝廠，是福斯成立88年來，首度關閉德國本土工廠，這座透明工廠2002年投產以來，累計產量不到20萬輛，必須忍痛止血。 義大利總理梅洛尼今年五月就批評，歐盟推動「全電動車」政策，根本是拿石頭砸自己腳，因為中國幾乎掌控全球電動車市場及供應鏈，堅持只能賣電動車，等於拱手把市場端給中國車廠，在歐盟還沒建立完善生態系之前，一股腦推動純電車，根本是開大門迎接中國入侵。 美國總統川普推翻拜登的電動車政策之後，準備全面放寬新車油耗標準，福特近日宣布認賠195億美元，超過台幣6100億，砍掉電動車計劃，成為美國汽車史上最昂貴的砍掉重練。 加入頻道會員支持鏡新聞🩷： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 14 小時前 ・ 發起對話
2035禁燃油車要變卦？ 歐盟讓步德法車廠能鬆一口氣？
12月16日，歐盟宣佈2035年不再禁用燃油車。原定2035 年新車碳排放目標由「零排放」下修為「減少90%」，全面禁售燃油車禁令解除，不再實施全面電動化。消息一出，關於電動車與燃油車的聲音爭相走告，箇中關鍵是什麼？燃油車可以繼續玩下去？還是沒那麼簡單？Yahoo奇摩汽車機車 ・ 4 小時前 ・ 10
高捷黃線主體工程施作 確保工安與交維順暢
[NOWnews今日新聞]隨著高雄捷運黃線建設持續加速，位於澄清路上的Y16車站主體工程於今（16）日開始進行捷運車站壁體挖掘，與混凝土澆築連續壁工程首單元施作，象徵高雄捷運黃線工程已正式邁入主體結構...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 2
國道客運驚魂！「輪胎皮脫落」司機慢速仍開路肩30分
國光客運輪胎皮脫落，乘客在國道上經歷30分鐘驚魂！一輛從桃園機場開往台中的「1860號國光客運」，12月15日下午行經新竹路段時，車輛開始出現異常聲響，司機仍以不超過20公里的低速在路肩行駛約10公里，讓車上乘客感到極度不安。直到晚間6點抵達台中后里地磅站，乘客們才得以換乘接駁，結束這場國道驚魂記。此事件凸顯了公共運輸安全管理的重要性，國光客運表示未來會持續加強應變能力。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
愛玩車／三陽入門黃牌登場 配備滿載有夠超值
愛玩車／三陽入門黃牌登場 配備滿載有夠超值EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
Volkswagen電動Polo細節曝光 主攻90萬平價電動車市場
Volkswagen近日公開了關於其即將推出的入門級電動車ID. Polo的大量細節，這款車型被視為品牌小型車陣容電動化轉型中的關鍵一步，預計明年將正式發表。執行長Thomas Schäfer表示，ID. Polo的起始價格將設定在25,000歐元左右（約台幣92.4萬元），目標是讓電動車在歐洲更加普及，預計將成為福斯在未來一年內推出的六款新電動車中重要的一員。Volkswagen近日公開了關於其即將推出的入門級電動車ID. Polo的大量細節，預計明年將正式發表。ID. Polo在設計上採用了「Pure Positive」風格，雖然尺碼與燃油版的MQB Polo大致相同，但內裝空間卻能提供更高一級車型的寬敞度，尤其是後座腿部空間、頭部和車內寬度均有所提升。車輛採用了升級版的MEB+平台，Volkswagen稱其為「進一步發展」的架構，具備更低的複雜性、更高的效率和更輕的重量。在實際空間表現上，這款電動小車展現了極高的實用性。其後備箱空間比燃油版車型更大，容積達到435公升，若將後座折疊，則可擴展至1,243公升。 除了空間上的優勢外，ID. Polo也將配備下一代駕駛輔助系統，包括明Carture 車勢文化 ・ 1 天前 ・ 發起對話