AVANTE N 7.5全新車正式發表 試駕訂購找正德汽車

韓國性能車席捲台灣，正德汽車集團攜手Hyundai N高性能部門，帶來AVANTE N 7.5全新車款，同時攜車參與入門級「獨走計時賽」推動全民賽車新體驗！2026年台灣性能車迷迎來好消息：Hyundai N部門AVANTE N 7.5正式登入台灣、正德集團進行試駕體驗！

AVANTE N 7.5於賽道實際奔馳，將賽道科技延伸至量產性能房車，兼顧日常與熱血駕馭。圖/正德汽車提供

AVANTE N 7.5全新車登場！試駕、賞車、訂購找正德

延續Hyundai N部門的極致操控基因，AVANTE N 7.5代搭載2.0升渦輪增壓引擎，最大馬力高達280匹、峰值扭力40.0公斤米，搭配N Grin Shift超增壓模式，0-100公里加速僅需5.3秒，讓車迷在日常與賽道間自由切換，隨時享受貼背快感。

展間隨時保有實車庫存，消費者體驗後若有興趣現場下訂，無需等待可即刻入手！

全新7.5代除了強悍性能，更在細節上全面進化：第一，新增BVM盲區輔助影像。第二，360度環景鏡頭與智慧跟車系統。

這些升級讓AVANTE N 7.5不再只是熱血玩家的夢想車，更成為兼顧家庭與日常通勤的高性能旗艦房車。從試乘、引進、檢驗、合法掛牌到售後檢修保養，正德汽車提供一站式服務，並保障每台車輛經韓國平台實地檢驗、來源透明，杜絕事故車與黑市風險，讓民眾買得安心、開得放心。

正德汽車攜手Hyundai N參與房車賽事活動現場，專業技師團隊於賽前進行車輛整備，吸引車迷近距離感受N系列的性能魅力。圖/正德汽車提供

韓系性能崛起 Hyundai N系列席捲全台

Hyundai N部門近年在全球賽事嶄露頭角，從WRC拉力賽、TCR巡迴賽到紐柏林24小時耐久賽，都屢創佳績。如今，正德汽車集團攜手N部門將這份熱血帶入台灣，讓每一位車迷都能真正體會「From racetrack to the road」的品牌精神。

在「性能即日常」的時代，AVANTE N 7.5代不僅是駕馭工具，更是生活態度的延伸。無論是熱血車迷、準車主，還是夢想跑一次麗寶賽道的入門者，正德汽車集團都準備好，陪車迷一起開啟賽車人生。

正德汽車集團作為台灣Hyundai N車系的官方合作夥伴，為穩定供應AVANTE N 7.5全新車的專業團隊。無論車迷身在北中南，都可親臨據點實車體驗這台韓國性能代表作。

AVANTE N 7.5在彎道與直線加速中展現280匹馬力與精準操控，讓更多車迷體驗高性能房車在賽道上的實力。圖/正德汽車提供

正德推廣「房車獨走計時賽」點燃全民熱血賽車夢

不只導入性能車，正德集團更積極推動場地賽事文化！「TSCC房車獨走計時賽」這項活動獲得FIA（國際汽車聯盟）與ASN（國家賽車主管機關）的官方認證，為全民打造，是國內首度落地、低門檻、高安全性的入門場地計時賽。

這不僅是入門賽車執照的起點，更讓大眾親身感受高性能車款在日常與賽道間的完美平衡。正德汽車以實際行動，讓熱血不再只是夢想，推動台灣性能車文化邁向新高度。想了解更多韓國性能車的最新消息，請進入正德汽車官網：https://zd-autogroup.com/查看。