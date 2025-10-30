avantgardey台灣演出 邊吃牛肉麵熱舞炒氣氛

（中央社記者王心妤台北30日電）日本女子舞團avantgardey從28日起連續4天在台灣演出，她們演出「殘酷天使的行動綱領」、「新時代」等作品，還邊跳邊吃牛肉麵，她們也稱讚蚵仔麵線是令人難忘的美食。

avantgardey此次演出多部動畫的主題曲，並配合節奏與旋律舞動，昨晚邀請日本歌手Mahiru擔任嘉賓，她演唱Daydream、Fragrance等歌曲，並預告明年有望來台灣開唱。Mahiru也跟avantgardey合作演出「灌籃高手」主題曲「我的眼中只有你」，配合台下燈海，氣氛相當溫馨。

廣告 廣告

除了舞蹈，avantgardey更將台灣代表性美食牛肉麵融入舞蹈中，舞者們在節奏中邊跳邊吸麵條，她們也分享，台灣每道料理都好吃到難以選擇，印象最深刻的是蚵仔麵線，「一開始對它獨特的外觀與香氣感到驚訝，但吃了一口之後就完全愛上了，滑順濃稠的湯頭、細麵的口感，搭配鮮嫩的牡蠣，味道絕妙，讓人還想再吃一次。」

avantgardey稱讚台灣觀眾熱情有活力，總給她們滿滿活力的應援，讓氣氛更加沸騰，「每次造訪都覺得這座城市充滿魅力，夜市的燈光、人潮的熱鬧與繽紛的招牌，到處都能感受到滿滿的能量。」（編輯：李亨山）1141030