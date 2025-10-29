avantgardey吃蚵仔麵線跳〈保庇BOBEE〉超台味 HUR+助陣同台合舞嗨翻天

avantgardey連續三天在台表演，17名舞者整齊畫一動作讓觀眾嘆為觀止。（B’in Live Entertainment提供）

風靡全球的女子舞蹈天團avantgardey昨（28日）晚在Zepp New Taipei揭開「Asia Tour 2025台北站」序幕。17位舞者隨節奏逐一solo登場，雷射光交錯閃爍，精準有力的肢體動作搭配誇張表情立即抓住全場目光。演出中，舞者Seira更隨〈Smooth Criminal〉節奏上台俏皮地吃起熱騰騰的蚵仔麵線，其餘團員以誇張動作呼應，將幽默融入舞蹈節奏，引發全場笑聲與掌聲。

團員們以中文、日文熱情與觀眾互動，邀請全場一同唱跳，氣氛瞬間沸騰。她們特別設計「台北限定組曲」，重新詮釋王彩樺〈保庇BOBEE〉、謝金燕〈姐姐〉、蔡依林〈看我七十二變〉等華語經典，以及MOMOLAND〈BBoom BBoom〉、BTS〈Dynamite〉、BLACKPINK〈JUMP〉等韓流舞曲，將跨文化元素巧妙融合於舞蹈語言中。

人氣女團HUR+與avantgardey同台合舞〈OKP Cipher〉將氣氛炒到最高。（B’in Live Entertainment提供）

壓軸橋段由人氣女團HUR+與avantgardey同台合舞〈OKP Cipher〉，兩團節奏呼應、默契自然，全場尖叫聲再度掀翻屋頂。HUR+率先帶來〈Baddie〉與〈Bloody Mary Cowboy〉，強勁節奏點燃全場，avantgardey也帶來新曲〈Work It〉全球首演，氣氛再度升溫。

avantgardey舞者Seira在舞台上大吃蚵仔麵線。（B’in Live Entertainment提供）

avantgardey以整齊劃一的律動與爆發力十足的舞步為首日演出收尾，滿堂喝采落幕，再次展現她們世界級舞蹈天團的驚人實力，也讓觀眾對接下來三天演出更加期待。

