avantgardey舞台驚見「蚵仔麵線」 邊跳邊吃炸翻ZEPP

風靡全球超人氣舞蹈天團avantgardey。（圖／B'in Live Entertainment提供）





風靡全球超人氣舞蹈天團avantgardey再度來襲，以整齊劃一與戲劇幽默風格聞名的女子舞團，於28日晚間在Zepp New Taipei正式揭開《avantgardey Asia Tour 2025 台北站》序幕。首場演出從第一幕就陷入她們獨有的節奏宇宙！這次她們不僅以全新舞台設計與雷射燈光打造磅礴視覺，更特別為台北站準備限定組曲，並邀請人氣女團HUR+擔任首場嘉賓，為觀眾獻上融合文化、音樂與幽默的跨界舞蹈饗宴。

廣告 廣告

開場燈光全暗，巨幅布幕上首先投影出宛如電影《駭客任務》的綠色程式碼，彷彿進入一場即將啟動的任務。節奏聲漸強，舞者們的身影隱約出現在布幕後方，隨著音樂瞬間爆發，布幕落下，17位舞者逐一solo登場，雷射光交錯閃爍，視覺張力十足，用細膩又充滿力量的動作展現各自特色，以精準步伐與強烈節拍揭開序幕。團員誇張的表情與極致同步的肢體動作，完美體現avantgardey一貫的戲劇式舞蹈美學，觀眾驚呼聲與掌聲接連不斷。

風靡全球超人氣舞蹈天團avantgardey特別設計「台北限定組曲」，希望以舞蹈重新詮釋亞洲流行文化的多樣能量。（圖／B'in Live Entertainment提供）

風靡全球超人氣舞蹈天團avantgardey特別設計「台北限定組曲」，希望以舞蹈重新詮釋亞洲流行文化的多樣能量。（圖／B'in Live Entertainment提供）

開場後，團員們在台上以中文熱情問候：「大家好！我們是avantgardey！請多多指教喔！」現場隨即響起歡呼聲。她們接著用日文表示，相隔一年再次回到這裡舉辦演出，並向觀眾詢問：「第一次看我們現場表演的人有嗎？」接著笑著說：「Nice to meet you！」邀請全場一起唱歌、跳舞！還特地用中文喊出：「一起嗨吧！」全場觀眾立刻以尖叫回應。

為回應台北觀眾的熱情，avantgardey特別設計「台北限定組曲」，希望以舞蹈重新詮釋亞洲流行文化的多樣能量。她們以獨特的戲劇節奏與肢體語言重現多首華語經典舞曲，曲目包括了王彩樺〈保庇BOBEE〉、鄭秀文〈眉飛色舞〉、謝金燕〈姐姐〉、蔡依林〈看我七十二變〉、杜德偉〈脫掉〉、伍佰〈妳是我的花朵〉，以及MOMOLAND〈BBoom BBoom〉、PSY〈江南STYLE〉、CRAYON POP〈Bar Bar Bar〉、BTS〈Dynamite〉、BLACKPINK〈JUMP〉、Saja Boys〈Soda Pop〉。

限定組曲不僅是向華語及亞洲流行音樂致敬，也象徵avantgardey對「跨文化融合」的創意實踐。她們將昭和懷舊氛圍、在地熱情與韓流節奏巧妙交織，用幽默的舞蹈語言串聯每一段旋律，讓觀眾在熟悉的節拍中看見全新的表演詮釋。當〈保庇〉、〈姐姐〉、〈眉飛色舞〉與〈妳是我的花朵〉響起，全場觀眾立刻陷入歡呼與大合唱，氣氛全面沸騰。

就在演出進入中段時，現場迎來令人驚喜的一幕，因為上次來到台北，avantgardey對經典小吃感到驚艷，於是決定乾脆把「吃」搬上舞台！當團員們隨著Michael Jackson〈Smooth Criminal〉的節奏起舞時，舞台中央突然出現一張擺著熱騰騰的「蚵仔麵線」的桌子。舞者Seira走向桌邊，在節拍中俏皮地吃起麵線，還表現的不斷被「燙到」，其餘團員更以誇張表情和節奏動作呼應，營造出絕妙的喜劇節奏。這段橋段引爆全場笑聲與掌聲，展現avantgardey獨有的幽默感，成為當晚最具代表性的畫面之一。

壓軸登場的嘉賓，則有請「人氣實力兼具女團」之稱的HUR+登場，全場尖叫聲再度掀翻屋頂。HUR+率先帶來兩首舞曲〈Baddie〉與〈Bloody Mary Cowboy〉，強勁節奏與充滿爆發力的舞台表現瞬間點燃全場。緊接著，avantgardey再度登場，與HUR+於〈OKP Cipher〉中一同小段合舞，兩團節奏呼應、默契自然。avantgardey笑：「我們一直有關注HUR+的表演，聽說她們是『超強女團』，今天一看果然名不虛傳！」HUR+也表示和avantgardey同台感到榮幸，也感謝她們的邀請！

avantgardey此次也帶來10/24剛發行新曲〈Work It〉的全球首演，及自今年4月發表後便在網路上掀起熱潮的洗腦舞曲〈OKP Cipher〉。兩首作品節奏強烈、風格鮮明，延續團體一貫的戲劇肢體與節奏張力。當〈Work It〉首次登場，全場尖叫聲此起彼落，氣氛瞬間再度升溫。

隨著演出進入尾聲，avantgardey以整齊劃一的律動與爆發力滿點的舞步，為首日畫下精彩句點，首日演出以滿堂喝采完美收尾，再次讓人見證這支「世界級舞蹈天團」的驚人實力，也更加期待接下來三天的演出。



【更多東森娛樂報導】

●絕口不回應寧可去吃土！「家寧更新影片」 鬆口曝現況

●EXO開見面會 「CBX確定缺席」 張藝興參加被罵不愛國

●路雲當兵好開心！「曾體檢出狀況」 入伍直呼：我去去就回

