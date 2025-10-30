「avantgardey」跳到一半吃蚵仔麵線 揪「HUR+」比舞

「avantgardey」邀「HUR+」擔任壓軸嘉賓。B'in Live Entertainment提供



日本大阪女子舞蹈團體「avantgardey」前天（10╱28）起一連4天在Zepp New Taipei舉辦亞洲巡演，她們以中文熱情問候：「大家好！我們是avantgardey！請多多指教喔！」還用中文喊出：「一起嗨吧！」另外也邀女團「HUR+」擔任壓軸嘉賓合跳〈OKP Cipher〉，「avantgardey」笑說：「我們一直有關注HUR+的表演，聽說她們是『超強女團』，今天一看果然名不虛傳。」「HUR+」也表示很榮幸。

相隔1年再來台的「avantgardey」問觀眾：「第1次看我們現場表演的人有嗎？」接著笑著說：「Nice to meet you！」邀全場一起唱歌、跳舞。她們特別設計「台北限定組曲」，包括王彩樺〈保庇BOBEE〉、鄭秀文〈眉飛色舞〉、謝金燕〈姐姐〉、蔡依林〈看我七十二變〉、杜德偉〈脫掉〉、伍佰〈妳是我的花朵〉，以及MOMOLAND〈BBoom BBoom〉、PSY〈江南STYLE〉、CRAYON POP〈Bar Bar Bar〉、BTS〈Dynamite〉、BLACKPINK〈JUMP〉、Saja Boys〈Soda Pop〉，希望以舞蹈重新詮釋亞洲流行文化的多樣能量。

Seira表演吃蚵仔麵線。B'in Live Entertainment提供

因上次來到台北，「avantgardey」對經典小吃感到驚豔，於是乾脆把「吃」搬上舞台，當團員們隨著Michael Jackson〈Smooth Criminal〉的節奏起舞時，舞台中央突然出現1張擺著熱騰騰「蚵仔麵線」的桌子，Seira走向桌邊，在節拍中俏皮地吃起麵線，還不斷被「燙到」，其餘團員更以誇張表情和節奏動作呼應，引爆全場笑聲與掌聲。

而壓軸登場的「HUR+」帶來〈Baddie〉與〈Bloody Mary Cowboy〉，充滿爆發力的舞台表現瞬間點燃全場，緊接著，「avantgardey」再度登場合跳〈OKP Cipher〉，默契自然。

