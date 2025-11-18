AWS押注高雄是台灣新金融熱點 市府：邁向亞洲級創新樞紐

高雄市長陳其邁出席「亞馬遜港都創新日」，強調高雄將持續深化與AWS的合作，全面提升政府效率、公共服務與災害應變能力，讓市民真正受益。高市府新聞局提供



亞馬遜雲端服務（AWS）今（11/18）在高雄舉辦「亞馬遜港都創新日」，並看好高雄是「台灣新金融熱點」，看好這座南方城市在新經濟浪潮中的轉型潛力。高雄市政府表示，將攜手 AWS 打造亞洲級金融創新示範場域，把高雄推向區域級創新樞紐，帶動企業掌握金融科技與國際市場的新機會。

高雄市長陳其邁表示，AWS是市府最好的策略夥伴，雙方合作6年已逐步建立高效、安全、創新的數位生態系。「高雄正從傳統工業城市轉型為智慧數位城市，導入雲端與 AI 不僅提升市政效率，也讓企業、民眾都真正受益」。

陳其邁指出，近年高雄積極推動產業升級，從與鴻海合作 CityGPT、與 NVIDIA 推動燈塔計畫，到在亞洲資產管理中心高雄專區吸引 39 家業者進駐，都為金融科技與永續金融奠定基礎。陳其邁強調，高雄將以「由下而上」扶植新創，形塑更完整的數位與金融產業鏈，打造下一階段成長曲線。

AWS 台灣暨香港總經理王定愷則表示，金融創新已成為高雄與台灣數位轉型的關鍵。5年多來AWS深度參與地方產業升級，從螺絲產業導入物聯網、支持高雄榮總AI創新，到協助瑞豐夜市與傳統糕餅業者導入AI；今年將進一步挹注資源，協助高雄從半導體、製造到庶民經濟，建構完整的數位與金融科技體系，協助企業以安全、合規又具彈性的雲端技術拓展海外市場。

高市府經發局長廖泰翔表示，「高雄金融科技創新園區」已成為連結產業、金融與科技的核心平台，未來將與 AWS 持續合作，運用雲端、AI、區塊鏈等技術強化供應鏈管理與跨境金融服務，推動更多金融科技實證與綠色金融應用，期望透過示範場域與跨域合作，吸引更多新創與國際企業進駐，助高雄從製造之都邁向新經濟重鎮。

