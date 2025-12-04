中央社

AWS攜手NBA 解密籃球進階數據 (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

美國職籃NBA與雲端服務供應商AWS今年10月宣布擴大合作，本季推出由AWS支援的「NBA深度賽場」（NBA Inside the Game）籃球智慧平台，把數十億個資料節點轉化為獨到見解與互動體驗。

中央社記者吳家豪拉斯維加斯攝 114年12月4日

AWS攜手NBA 解密籃球進階數據 美國職籃NBA與雲端服務供應商AWS今年10月宣布擴 大合作，本季推出由AWS支援的「NBA深度賽場」 （NBA Inside the Game）籃球智慧平台，把數十億個 資料節點轉化為獨到見解與互動體驗。 中央社記者吳家豪拉斯維加斯攝 114年12月4日
AWS攜手NBA 解密籃球進階數據 美國職籃NBA與雲端服務供應商AWS今年10月宣布擴 大合作，本季推出由AWS支援的「NBA深度賽場」 （NBA Inside the Game）籃球智慧平台，把數十億個 資料節點轉化為獨到見解與互動體驗。 中央社記者吳家豪拉斯維加斯攝 114年12月4日

其他人也在看

不甩總教練？詹皇「賽中和對手板凳聊到忘我」主帥叫不動「搖頭喊暫停」

不甩總教練？詹皇「賽中和對手板凳聊到忘我」主帥叫不動「搖頭喊暫停」

體育中心／黃崇超報導NBA湖人隊昨（2日）在主場以108比125慘敗太陽，比賽中還出現一段插曲，詹姆斯（LeBron James）在第三節尾聲球賽進行中途，球隊已經要從後場把球發進來進攻，沒想到詹皇在前場底角和對手板凳球員聊天敘舊到忘我，連總教練瑞迪克（JJ Redick）喊名叫他都沒聽到，湖人最終只好犧牲一次暫停，希望喚醒球隊一哥的比賽專注力。

FTV Sports ・ 1 天前23

曾與Kobe和歐尼爾聯手　湖人前中鋒坎貝爾逝世

（中央社洛杉磯3日綜合外電報導）體育頻道ESPN今天報導，美國職籃NBA洛杉磯湖人前中鋒坎貝爾（Elden Campbell）昨天逝世，享年57歲。坎貝爾曾於上世紀90年代為湖人效力，期間與歐尼爾和布萊恩等前湖人球星並肩作戰。

中央社 ・ 14 小時前13
NBA／怒轟雷納德是史上最糟FA簽約 ESPN球評：讓快艇倒退10年

NBA／怒轟雷納德是史上最糟FA簽約 ESPN球評：讓快艇倒退10年

快艇隊最近迎回雷納德（Kawhi Leonard）復出，反而苦吞一波5連敗，目前5勝16敗位居西部倒數第2。ESPN球評柏金斯（Kendrick Perkins）直言，雷納德是史上最糟糕的自由球...

聯合新聞網（運動） ・ 9 小時前12
NBA/認老了！詹皇大嘆：每天醒來身體都多一些毛病

NBA/認老了！詹皇大嘆：每天醒來身體都多一些毛病

洛杉磯湖人今（2）日在主場以17分差不敵鳳凰城太陽，中止7連勝。復出後狀態平平的「詹皇」詹姆斯（LeBron James）此戰已極低命中率攻下10分，驚險維持連續1297場得分上雙紀錄。賽後，詹姆斯坦承隨著年齡增長，身體每天都會出現新的不適，確實感受到老化。

中天新聞網 ・ 1 天前15
中國男籃慘遭韓國「雙殺」前國家隊教練杜鋒批總教練郭士強「太天真了！」

中國男籃慘遭韓國「雙殺」前國家隊教練杜鋒批總教練郭士強「太天真了！」

2027年男籃世界盃資格賽，中國交手韓國連2場輸球，第2場更是大比分輸球慘遭「雙殺」，過去也曾是中國男籃總教練的廣東男籃總教練杜鋒認為總教練郭士強「太天真了」。

太報 ・ 2 天前6
NBA》暴龍迎戰湖人　主場球迷將看不到Dončić

NBA》暴龍迎戰湖人　主場球迷將看不到Dončić

想看到Luka Dončić身穿紫金球衣在多倫多出賽的暴龍球迷，還得等一等。洛杉磯湖人隊今天宣布，Dončić因個人因素缺席在多倫多進行的比賽。

TSNA ・ 9 小時前發起對話
NBA》鵜鶘惡夢難醒 錫安威廉森恐一路缺陣到跨年夜

NBA》鵜鶘惡夢難醒 錫安威廉森恐一路缺陣到跨年夜

西區爐主鵜鶘的惡夢還在繼續，前場大將錫安威廉森（Zion Williamson）傷病未見好轉，美媒ESPN記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，威廉森的右內收肌傷勢短期內不會痊癒，他至少要再缺陣3個星期才能重新評估。

中時新聞網 ・ 1 天前1
NBA》Stephen Curry今日數據 勇士賽程、直播資訊

NBA》Stephen Curry今日數據 勇士賽程、直播資訊

金州勇士頭號球星Stephen Curry出戰NBA 2025-26賽季。

Yahoo奇摩運動 ・ 25 分鐘前發起對話

《產業》美光停產震撼彈！受惠受害台廠1次看

【時報-台北電】全球記憶體龍頭美光（Micron）拋震撼彈！正式宣布退出消費記憶體市場，明年3月起，擁有29年發展史的「Crucial」系列不再出貨，轉為聚焦高效能AI晶片。法人預期，DDR4/DDR3等傳統型記憶體需求缺口將再擴大，除南亞科、華邦電等台系DRAM雙雄，明年營運可望再上層樓，威剛、金士頓在競爭對手棄賽後，同樣有望受惠。 由於美光在台除設有生產基地，代理體系也相當完備，除文曄是其亞太區的重要合作夥伴，主打消費市場的Crucial品牌，也透過捷元、青雲等通路商分銷，以觸及更廣泛的零售端點，未來隨Crucial系列明年初停產，代理商恐無法分食明年記憶體產業量價齊揚的龐大商機。 此外，廣達副董梁次震表示，記憶體缺料與電力供應的穩定度，是明年營運的兩大挑戰，尤其記憶體缺貨不知道會持續多久，大家都「猜不透」，並認為即便陸廠大舉擴產，但AI發展太快，「恐怕還是不夠」，缺料改善幅度有限。 美光執行副總裁兼事業總監沙達那（Sumit Sadana）於3日指出，近年AI驅動的資料中心需求大幅攀升，帶動記憶體與儲存產品在企業市場成長快速，面對供應配置與客戶優先順序的重新調整，公司最終做出「艱

時報資訊 ・ 5 小時前8

MLB》從高中就開始觀察大谷 道奇副總裁認了「看走眼」

沒人能預期大谷翔平能在大聯盟打出如此驚人的成績，就連負責球探部門的道奇副總裁芬利（David Finley）也是如此。芬利初見大谷的時候還在紅襪隊任職，當時大谷也只是一名高中生，芬利深信大谷具有出眾的打擊能力，但沒有想過能成為獨一無二的存在。

中時新聞網 ・ 3 小時前1
季芹愛女19歲慶生大方露臉！像媽媽長超正　長捲髮甜笑有虎牙小酒窩

季芹愛女19歲慶生大方露臉！像媽媽長超正　長捲髮甜笑有虎牙小酒窩

藝人季芹與王仁甫結婚多年，育有一對兒女，其中女兒樂樂近日迎來 19 歲生日，全家人在東京替她舉行「馬拉松等級」的慶生行程，引發網友熱烈討論。季芹笑說，兩人身為把行程安排當作 KPI 在衝的父母，這次規格之高，讓她忍不住替女兒未來的另一半先說聲「抱歉」。

三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前53
明急凍12度！下週冷空氣再襲　「這區」雨下到一片紅

明急凍12度！下週冷空氣再襲　「這區」雨下到一片紅

今（4）日持續受到東北季風影響，水氣逐漸減少，迎風面的基隆北海岸及宜蘭地區仍有局部短暫雨。氣象專家賈新興指出，今明2天有發展為今年第28號洛鞍颱風的機率，預估路徑以影響菲律賓南部進入南海方向移動。

三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前4
新北市府2公務員不倫十年！　趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清

新北市府2公務員不倫十年！　趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清

社會中心／馬聖傑、郭文海　新北市報導新北市府地下停車場，竟然變成公務員的約會甚至發生性關係免費摩鐵嗎！？市府某局處的兩名已婚的男公務員及女約僱人員，爆出長達10年不倫戀，而且5、6年都躲在地下停車場轎車內偷約會，甚至多次發生關係！直到去年兩人關係生變，女方一怒之下對男方提告性侵，整起事件才曝光。平日下午，新北市府專用的地下停車場，公務車進進出出，員警忙著指揮，作為新北市的門面，維安當然是滴水不漏，但現在爆出市府的兩名公務員，把地下停車場當成摩鐵，天天約會。民視記者馬聖傑：「這兩名已婚的公務員，從2014年開始發展出不倫戀，兩人多次利用午休時間，在地下停車場共進午餐順便約會，沒想到最後兩人感情生變，女方指控男方性侵整起事件才曝光。」新北市府2公務員不倫十年！　趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清。（圖／民視新聞）即便是午休，也是上班時間，公共空間這麼做，眾目睽睽下，難道都不怕被發現嗎？據了解，這兩人過去任職同單位，逐漸熟識，5、6年前，男方開始以談公事為由，邀女方前往地下停車場，到他的轎車內共進午餐，並開始交往，多次在地下停車場發生關係！兩人分手後，女方認為被對方性侵告上法院！檢方調查後大翻盤，發現雙方頻繁在車上發生關係至少超過5年，兩人幾乎每個上班日的中午，都會到市府停車場車上見面，認定男方並沒有違反女方意願，以犯罪嫌疑不足作出不起訴處分。新北市府2公務員不倫十年！　趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清。（圖／民視新聞）民眾：「違背善良習俗那確實是有點誇張，不顧及公共（空間）的底線。」民眾：「蠻誇張的如果是他們上班時間，這樣子不太好。」負責停車場管理的秘書處說，平常巡檢只針對車輛是否按規定停放，兩人行為屬於私領域部分，秘書處並不知情，未來對於停車場將會加強巡檢。市府停車場淪為公務員約會場所，話題勁爆，也真的讓民眾大開眼界。原文出處：新北市府2公務員不倫十年！　趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清 更多民視新聞報導逾40萬元債務喬不攏　汽車美容店大亂鬥警逮7人爸爸走了沒錢葬　75歲男險被女網友騙1萬元台中惡煞持槍闖泳池朝6歲童扣扳機　辯「無法控制身體」下場曝

民視影音 ・ 21 小時前116
濱崎步「無人演唱會」震撼全球 英、法媒報導：這件事鬧大了

濱崎步「無人演唱會」震撼全球 英、法媒報導：這件事鬧大了

中日關係因「台灣有事」持續緊繃，近來多位日本藝人在中國活動受影響、演出被取消。11月29日天后濱崎步的上海演唱會，在前一天臨時遭中國取消，不過濱崎步仍對著台下1萬4000個空座位，唱完整場並全程錄製。這起事件不只亞洲國家關注，法國、英國媒體也紛紛報導，直言「上海這件事鬧大了！」

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前407
40歲壯男吃羊肉爐後突尿不出來　1夜跑廁所10多次！醫揭原因

40歲壯男吃羊肉爐後突尿不出來　1夜跑廁所10多次！醫揭原因

【記者鮮明／台中報導】天氣逐漸變冷，台中市1名40多歲的男子日前吃羊肉爐進補，沒想到整夜幾乎無法睡覺，不斷的上廁所尿尿，每次只尿一點點，甚至尿不出來，1個晚上如廁10多次，等到天亮馬上跑到醫院就診，醫師問診後，得知患者進補又喝烈酒，導致攝護腺受刺激而發炎，給予用藥治療，後續再追蹤。

壹蘋新聞網 ・ 1 小時前7
冷空氣強度調強「台北低溫預測下修」！「這時」有快速降溫訊號

冷空氣強度調強「台北低溫預測下修」！「這時」有快速降溫訊號

今（3）日東北季風增強，伴隨華南中層水氣通過，基隆北海岸及宜蘭地區為有短暫雨天氣，並有局部較大雨勢，北部、花蓮、臺東及屏東會有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨。氣象粉專也提醒，氣象署也將冷空氣強度稍調強，並將台北低溫預測下修。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前1
造謠不斷！網傳高市早苗認台灣屬中國　民進黨秀原話狠打臉

造謠不斷！網傳高市早苗認台灣屬中國　民進黨秀原話狠打臉

即時中心／潘柏廷、陳治甬報導日本首相高市早苗近期喊出「台灣有事論」掀起中日兩國波瀾，而高市早苗昨（3）日在參議院全體會議中，針對中國在1972年《日中聯合聲明》宣稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」則強調尊重並理解，而且對台灣立場不變。豈料，高市早苗一席話卻遭網友扭曲成「承認台灣屬於中國一部份」；對此，民進黨發言人吳錚今（4）日秀原話狠打臉，相關內容也曝光了！

民視 ・ 1 小時前98
高市「台灣有事論」改口？醫翻《日中聯合聲明》原文打臉

高市「台灣有事論」改口？醫翻《日中聯合聲明》原文打臉

日本首相高市早苗在國會的「台灣有事論」，引發中日關係緊張，她昨（3）日質詢時改口對「台灣是中國領土不可分割的一部分」表示理解與尊重，在《日中聯合聲明》的立場沒有改變，讓外界好奇是否改變態度？對此，精神科醫師沈政男找出條約的日本原文，分析真正含意。

中時新聞網 ・ 7 小時前87
0度線南下入侵台灣！ 「最冷時刻」降臨下探14度

0度線南下入侵台灣！ 「最冷時刻」降臨下探14度

0度線南下入侵台灣！ 「最冷時刻」降臨下探14度

EBC東森新聞 ・ 20 小時前3
中鋼撿便宜好時機？股價10年新低股東不減反增　他揭後勢：定存股心態要改了

中鋼撿便宜好時機？股價10年新低股東不減反增　他揭後勢：定存股心態要改了

上（11）月金融市場劇烈波動，台股2日以逾200點開高後一路走高，終場加權指數漲221.74點，收在27564.27點，漲幅0.81%，其中台積電（2330）、台達電（2308）等收紅，聯發科（2454）收黑。另一方面，中鋼（2002）近日一度跌到10年新低點，引發百萬股東擔憂。對此，臉書財經粉專「股人阿勳」今（3）日在臉書分析，這一波對很多「拿中鋼當定存股......

風傳媒 ・ 1 天前35