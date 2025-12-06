AWS高層：對台積電產能需求強到爆
亞馬遜雲端服務（AWS）近年積極投入自研晶片，AWS高層布沙拉（Nafea Bshara）近日受訪直言，AWS對台積電的先進製程產能「需求超強」，甚至笑稱希望台積電多生一點，讓所有人都能用。他更以兄弟相稱，親暱地稱呼台積電董事長魏哲家為「Brother CC」。
布沙拉透露，AWS目前已經是台積電前五大至前十大客戶，同時也長期與廣達、鴻海、智邦、緯創等台廠深度合作。
布沙拉指出，AWS投入晶片設計不是一時興起，而是從2011年開始的深度布局。
他表示，魏哲家是「極為出色、非常平衡的領導者」，每次見面都以擁抱問候，直說「台灣能有他，是件幸運的事。」在全球爭奪先進製程的情勢下，他坦承 AWS 對台積電產能的渴求十分強烈，「需求強到屋頂（going to the roof）」。
外界常以為AWS大力投入自研AI晶片，是為了與輝達短兵相接。布沙拉則給出更寬廣的解讀。他表示，AWS的核心理念是「提供客戶選擇」，客戶在平台上既能租用輝達GPU，也能選擇AWS自研的Graviton、Trainium與Inferentia系列晶片，甚至連蘋果Mac晶片都能在AWS上運行。他強調，跟輝達的關係超級好，這不是零和遊戲。
