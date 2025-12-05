中央社

AWS高層：對台積電產能需求極強 (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

雲端大廠AWS高層布沙拉（Nafea Bshara）4日受訪暢談與台灣供應鏈的緊密關係，直言對晶圓代工廠台積電的產能需求「極強」（going to the roof），希望台積電能生產更多晶片給所有人。

中央社記者吳家豪拉斯維加斯攝 114年12月5日

