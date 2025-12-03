AWS 攜手NVIDIA提升AI訓練效率 運算效能增十倍
[Newtalk新聞] 在AWS re:Invent 大會上，NVIDIA 與 Amazon Web Services（AWS）進一步擴大雙方策略合作，在互連技術、雲端基礎架構、開放模型及物理人工智慧（AI）等領域開展全新技術整合。
「AWS將NVIDIA NVLink Fusion整合至其客製化晶片，包括次世代 Trainium4晶片、Graviton 與 AWS Nitro System。」做為此次擴大合作的一部分，AWS 將支援 NVIDIA NVLink Fusion 這個專為客製化 AI 基礎架構打造的平台，用於部署其自研晶片，其中包括用於推論與具代理型 AI 模型訓練的次世代 Trainium4 晶片、涵蓋廣泛工作負載的 Graviton CPU，以及 Nitro System 虛擬化基礎架構。
以下是輝達發布最新合作動態與完整內容：
藉由採用 NVIDIA NVLink Fusion，AWS 將結合 NVIDIA NVLink 垂直擴展互連技術、 NVIDIA MGX 機架架構與 AWS 客製化晶片，以提升效能並加速其新一代雲端規模 AI 能力的上市時程。
AWS 正以整合 NVLink 與 NVIDIA MGX 為目標設計 Trainium4，這是 NVIDIA 與 AWS 針對 NVLink Fusion 展開多世代長期合作中的第一步。
AWS 已經大規模部署搭載 NVIDIA GPU 的 MGX 機架。導入 NVLink Fusion 將使 AWS 能進一步簡化各平台的部署與系統管理。
AWS 也可以運用 NVLink Fusion 供應商生態系，取得從機架與機箱到電力供應與冷卻系統等完整元件，滿足整機架部署所需。
透過支援 AWS Elastic Fabric Adapter與 Nitro System，AWS 上的 NVIDIA Vera Rubin 架構將在維持與 AWS 雲端基礎架構完全相容的同時，為客戶提供更強大的網路選項，加速全新 AI 服務的推出。
NVIDIA 創辦人暨執行長黃仁勳表示：「GPU 運算需求正急遽攀升。更多的運算造就更聰明的 AI，更聰明的 AI 帶動更廣泛的應用，而更廣泛的應用又帶動對更多運算的需求，AI 的良性循環已經成形。隨著 NVIDIA NVLink Fusion 導入 AWS Trainium4，我們正把NVIDIA垂直擴展架構與 AWS 的客製化晶片整合，打造新一代加速運算平台。NVIDIA 與 AWS 正攜手打造支撐 AI 產業革命的運算基礎，將先進 AI 帶到世界各國的每一家企業，加速世界邁向智慧化。」
AWS 執行長 Matt Garman 表示：「AWS 與 NVIDIA 攜手合作已超過 15 年，如今這段旅程再寫下新的里程碑。透過與 NVIDIA 合作，我們正推進大規模 AI 基礎架構，為客戶帶來更高的效能、效率與擴充性。未來在 AWS Trainium4、Graviton 與 Nitro System 上支援 NVIDIA NVLink Fusion，將為客戶提供全新能力，讓他們能以前所未有的速度創新。」
AWS 透過包括 NVIDIA HGX B300 及 NVIDIA GB300 NVL72 GPU 在內的 NVIDIA Blackwell 架構，擴充其加速運算產品組合，讓客戶能立即使用業界最先進的訓練與推論 GPU。為視覺應用打造的 NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell 伺服器版本 GPU 也預計在未來數週於 AWS 上提供。
這些 GPU 將成為 AWS 基礎架構的支柱一部分，為全新 AWS AI Factories 服務提供動能。AWS AI Factories 是一項全新 AI 雲端服務，將在由 AWS 代管的客戶自有資料中心中，提供專用的基礎架構，協助全球客戶掌握先進 AI 服務與能力，同時維持對自身資料的掌控權並遵循各地法規。
NVIDIA 與 AWS 承諾在全球部署主權 AI 雲，將最先進的 AI 創新帶給世界各地。隨著 AWS AI Factories 上線，雙方將提供安全且符合主權要求的 AI 基礎架構，在滿足日益嚴格的主權 AI 規範同時，為全球各類型組織帶來前所未有的運算能力。
對公部門機構而言，AWS AI Factories 將重塑美國聯邦級高效能運算與 AI 版圖。採用 AWS AI Factories 的客戶，將能把以可靠性、安全性與可擴展性著稱的 AWS 業界領先雲端基礎架構與服務，與 NVIDIA Blackwell GPU 及涵蓋 NVIDIA Spectrum-X 乙太網路交換器在內的 NVIDIA 全端加速運算平台無縫整合。
這套統一的架構可確保客戶在維持對專有資料的完全掌控並完全遵循在地監管框架的前提下，存取先進 AI 服務與能力，並訓練與部署超大規模模型。
NVIDIA Nemotron 與 Amazon Bedrock 整合擴大軟體最佳化效益。
除硬體方面外，此次合作也擴大了 NVIDIA 軟體堆疊與 AWS AI 生態系的整合。NVIDIA Nemotron 開放模型現已整合至 Amazon Bedrock，協助客戶建置生產級生成式 AI 應用與智慧代理。開發者可使用 Nemotron Nano 2 與 Nemotron Nano 2 VL，打造以高效率、高精準處理文字、程式碼、影像與影片的專用代理型AI 應用。
此次整合讓高效能的 NVIDIA 開放模型可以在Amazon Bedrock 的無伺服器平台上立即存取，客戶仰賴其經驗證的擴充性與零基礎架構管理能力。業界領導廠商 CrowdStrike 與 BridgeWise 已率先採用這項服務部署專用 AI 智慧代理。
NVIDIA 軟體在 AWS 上簡化開發者體驗
NVIDIA 與 AWS 也在軟體層共同開發，加速每一家企業的資料支柱。Amazon OpenSearch Service 現已提供向量索引建置的無伺服器 GPU 加速能力。這是以 NVIDIA cuVS這套用於 GPU 加速向量搜尋與資料分群的開源函式庫。這項里程碑標誌著非結構化資料處理開始根本性轉向 GPU。早期採用者已看到向量索引速度最高提升 10 倍，同時成本降至原先的四分之一。
這樣顯著的效能提升，透過在正確時間提供剛好所需的 GPU 運算能力，降低搜尋延遲、加快寫入速度，並讓檢索增強生成（RAG）等動態 AI 技術能以更高生產力運作。AWS 也是首家提供結合 NVIDIA GPU 的無伺服器向量索引服務的大型雲端供應商。
要打造可投入實際運行的 AI 智慧代理，必須具備效能可視化、最佳化能力與可擴展的基礎架構。結合用於代理開發與協調的 Strands Agents、用於深度剖析與效能調校的 NVIDIA NeMo Agent Toolkit，以及提供安全且可擴展代理基礎架構的 Amazon Bedrock AgentCore，企業即可為開發者提供從原型到量產部署的完整且可預期路徑。
這項支援的擴充建立在 AWS 既有的 NVIDIA 技術整合基礎上，包括 NVIDIA NIM 微服務，以及 NVIDIA Riva 與 NVIDIA BioNeMo 等框架，同時也涵蓋已與 Amazon SageMaker 與 Amazon Bedrock 整合的模型開發工具。透過這些整合，企業能以前所未有的速度部署代理型AI、語音 AI 與科學應用。
攜手 AWS 加速物理 AI
發展物理 AI 需要高品質且多樣化的資料集來訓練機器人模型，同時也仰賴在實際部署前，透過模擬環境進行測試與驗證的框架。
NVIDIA Cosmos 世界基礎模型（WFM）現已在 Amazon EKS 上以 NVIDIA NIM 微服務形式提供，可在雲端原生架構下，以高可靠性支援即時機器人控制與模擬工作負載。針對大量批次任務與離線工作負載，例如大規模合成資料產生，Cosmos WFM 也能在 AWS Batch 上以容器方式提供。
Cosmos 生成的世界狀態可搭配 NVIDIA Isaac Sim 與 Isaac Lab 等開源模擬與學習框架，用於訓練與驗證機器人。
包括 Agility Robotics、Agile Robots、ANYbotics、Diligent Robotics、Dyna Robotics、Field AI、Haply Robotics、Lightwheel、RIVR 與 Skild AI 等領先機器人公司，正透過 NVIDIA Isaac 平台結合 AWS，應用於多種情境，從機器人資料的收集、儲存與處理，到訓練與模擬，以擴展機器人開發規模。
更多Newtalk新聞報導
AI 吃下所有產業！一文看懂2026全球科技版圖與十大關鍵趨勢
產能緊繃引爆！NAND Wafer 11月猛漲價、12月續漲原因曝光
其他人也在看
濱崎步「無人演唱會」震撼全球 英、法媒報導：這件事鬧大了
中日關係因「台灣有事」持續緊繃，近來多位日本藝人在中國活動受影響、演出被取消。11月29日天后濱崎步的上海演唱會，在前一天臨時遭中國取消，不過濱崎步仍對著台下1萬4000個空座位，唱完整場並全程錄製。這起事件不只亞洲國家關注，法國、英國媒體也紛紛報導，直言「上海這件事鬧大了！」三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 283
年輕愛享受不買屋、她60歲才決定出手「貸到30年新青安」：原來舒心感這麼美好｜好宅報報
「年輕時喜歡享受生活，當了一輩子租屋族，快60歲才想清楚，與其幫房東繳房貸，不如幫自己存一間房。」再幾年就屆齡退休的麗珠姐，是土生土長的台南市東區人。因晚婚晚生，育有2子的她，直到去年才強烈意識到80歲母親年事已高，希望能在熟悉的生活圈有處安身立命的自住宅；從11月開始看房，一眼相中虎尾寮重劃區一間樓中樓中古屋，今年2月以總價約1100萬元購入，並順利爭取8成、30年新青安貸款，入住後的安定舒心感，讓身為高年級首購族的她直呼：「後悔太晚買房。」Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 95
濱崎步「空場開唱」 外媒：上海鬧大了！
[NOWnews今日新聞]中國因不滿日本首相高市早苗的「台灣有事」相關言論，近期針對日本連番祭出抗議措施，包括呼籲中國人不去日本旅遊、封殺日本藝人，近來日本知名歌手濱崎步在上海開演唱會，突然在前一天被...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前 ・ 162
金宇彬戰勝鼻咽癌迎娶申敏兒！她愛喝1茶41歲逆齡像21歲
韓國演藝圈模範情侶金宇彬與申敏兒，在愛情長跑11年後，今日（11/20）無預警宣布結婚喜訊！金宇彬透過親筆信甜喊：「我要和陪伴我很久的人組建家庭。」兩人挺過男方罹癌低潮，不離不棄的愛情感動無數粉絲。健康2.0 ・ 5 小時前 ・ 3
好心背巨債／獨家！友人跑路留爛攤 王俐人倒楣背上500萬巨債
王俐人近日到火鍋店用餐因打包雞蛋引發熱議，知情人士向本刊透露，今年1月，王俐人借名給友人的日料店「若真間 割烹料亭」當負責人；原以為只是幫忙，沒想到6月友人跑路，宛若人間蒸發，王俐人無端背上500萬元的巨額債務，債主求償無門之下，一狀告上法院。鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前 ・ 34
不甩總教練？詹皇「賽中和對手板凳聊到忘我」主帥叫不動「搖頭喊暫停」
體育中心／黃崇超報導NBA湖人隊昨（2日）在主場以108比125慘敗太陽，比賽中還出現一段插曲，詹姆斯（LeBron James）在第三節尾聲球賽進行中途，球隊已經要從後場把球發進來進攻，沒想到詹皇在前場底角和對手板凳球員聊天敘舊到忘我，連總教練瑞迪克（JJ Redick）喊名叫他都沒聽到，湖人最終只好犧牲一次暫停，希望喚醒球隊一哥的比賽專注力。FTV Sports ・ 1 小時前 ・ 4
變天了！全台急凍3天「最冷時間出爐」 雨下最猛地區曝光
變天了！台北今（3）日一早就溼溼冷冷，許多通勤族都穿起了雨衣、撐起雨傘。對此，氣象粉專「進擊の天氣小編」指出，最冷時間落在週三晚上至週四清晨，可能會下雨的地區也曝光了，提醒民眾多加留意。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 5
以為兒子亂畫...媽 PO 網求助「謎之生物」玩偶，結局反轉：畫得確實很像
小孩子畫圖總是充滿想像力，甚至有時候他們想要買玩具，卻不知道玩具的全名叫做什麼，只能用畫圖的方式畫出來告訴父母。而最近，日本一名育有 2 子的媽媽在 X（推特）上發文求救，表示五歲兒子拿著一張手繪圖，希望能收到畫中角色的玩偶當作聖誕禮物，原本網友都覺得畫太草看不出來，只好亂猜 ACG 角色。沒想到最後卻發現，小孩其實畫得和玩具本尊幾乎一模一樣。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 2
屢爆當二寶爸！胡歌首鬆口談兒：耐心少一點 自認「當爸爸很失敗」
中國男星胡歌憑藉《琅琊榜》、《繁花》等作品，讓觀眾印象深刻，然而，育有一女的胡歌也多次被傳出早升格二寶爸，如今，他在節目中被問及育兒觀念，胡歌坦承對於兒子「就會嚴格一點吧」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 2
看完藍綠白最新民調！林濁水直呼「太奇怪了」一句話示警
《美麗島電子報》1日公布最新民調數據，結果顯示民進黨、國民黨、民眾黨的好感度都3成多，反感度都在49%左右。對此，前立委林濁水看完結果後，今（2）日在臉書示警「對3黨都不是好消息」。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 100
這天起「全台凍3天」最冷時段曝！週末回暖又變天
生活中心／李汶臻報導近期有關台灣是否時隔9年重現「霸王級寒流」的話題，引發民眾熱議。在全台關心2016霸王級寒流是否再撲台之際，就有氣象粉專針對全台本週天氣變化狀況，作出詳細分析；本週天氣變化大，明（2日）、週二東北季風逐漸南下，北部及東部迎風面局部有雨，氣溫開始下滑。而本波東北季風的最強時段曝光，最低溫有機會下探至11度；而在經歷一連3天的降溫後，週末全台天氣狀況短暫回暖後，又要再變了。民視 ・ 1 天前 ・ 4
「要幫義父報仇」！萬華「黑狗」被斷腳筋揭天道盟恩怨
被警方當場逮捕！北市萬華區昨（1日）中午發生兇案，天道盟的重量級大咖「黑狗」遭2名刀手在停車場內狠斷腳筋，駭人的是2人竟沒離開現場，冷笑看他趴地哀嚎直到警方抵達，報案的就是其中1名嫌犯，他聲稱要幫義父「寶勝」報仇。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 138
許瑋甯邱澤世紀婚禮「一桌7萬席開43桌」鉅額花費曝 天文數字超乎想像
許瑋甯與邱澤11月28日在台北文華東方酒店補辦婚宴，星光熠熠、場面唯美，被網友封為「年度最夢幻婚禮」。隨著婚禮細節陸續曝光，不少網友開始自行「試算」兩人的婚禮花費，驚呼相當可觀。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 36
參加許瑋甯、邱澤婚宴！柯震東爆喝到爛醉 大字型醉倒躺地照流出
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導上周五（11/28）許瑋甯、邱澤在台北東方文華飯店舉行世紀婚禮，幾乎半個演藝圈都出席，張清芳、藍心湄、關穎、章廣辰、張軒...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 13
0度線南壓逼台！氣象專家揭這2時間「冷得很有感」
0度線南壓逼台！氣象專家揭這2時間「冷得很有感」EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2
與美特使協商俄烏停火協議 蒲亭：若歐洲開戰隨時迎戰
俄羅斯總統蒲亭2日在克里姆林宮會見美國總統川普特使魏科夫與女婿庫許納，討論烏克蘭和平，會談超過4小時。會談前，蒲亭警告歐洲，如果選擇與俄羅斯開戰，將遭到迅速擊敗，並駁斥歐洲對烏克蘭的反提案，對俄羅斯來說完全不可接受。公視新聞網 ・ 5 小時前 ・ 36
高國豪Crossover吃掉嫂子！網酸：餃子好吃嗎
社會中心／李明融報導新竹攻城獅籃球隊明星球員高國豪，去年（113年）遭爆出約二哥高國強妻子劉家菱，雙方隔空交火，後來高國豪與妻子發出4點「最終聲明」事件才逐漸落幕。然而去年底高家一場家庭聚會，高家3兄弟又上演全武行，高國豪遭大哥高聖文、二哥高國強出拳狂扁，高國豪過程中還不滿狂嗆二嫂，3兄弟互告傷害等罪，全案將於近日宣判。事件曝光後，再度掀起討論，大批網友湧入高國豪IG留言問「餃子好吃否～」、「嫂子好吃嗎~」、「開卡」、「你哥為什麼要扁你？」。民視 ・ 21 小時前 ・ 19
入冬第一波冷空氣！低溫跌破11℃ 粉專曝「這天」才回暖
今（2）日環境偏東北風，迎風面桃園以北及宜蘭地區有不定時局部短暫雨。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，明晚至週四（4日）是本波冷空氣最強時段，到週五才會回升，西半部夜間低溫可達11至13度。另外，下週一（8日）又有另一波東北季風將增強南下，各地氣溫傍晚起會逐步下滑。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
大槻真希中國演出「被斷電趕下台」！屈辱1幕後首發聲：平安返回日本
日本首相高市早苗日前在國會答詢時，明確表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，中日關係持續緊繃。近來多位日本藝人在中國活動受影響、演出被取消，11月28日先是天后濱崎步隔天的上海演唱會臨時遭取消，接著又發生離譜一幕，日本歌手大槻真希正在台上演唱知名動漫《海賊王》的片尾曲〈memories〉時，舞台上的螢幕與照明設施突然全部熄滅，被強制拉下台，事發後沈寂多日，大槻真希首度發聲。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 91
蘇貞昌喊「民進黨包起來」遭狠酸：超強催票
[NOWnews今日新聞]前行政院長蘇貞昌30日為綠委、高雄市長擬參選人邱議瑩站台，喊出：「台灣連高雄都讓國民黨贏，那民進黨就包起來了，對不對？」。對此，政論粉專《政客爽》日前狠酸，蘇貞昌超強催票口號...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前 ・ 144