AWS公布諸多技術合作：TwelveLabs影片理解模型、Visa代理式支付、Lyft司機AI助理登場

隨著AWS re:Invent 2025大會活動展開，AWS稍早公布諸多技術合作案例，其中涵蓋了影片理解、金融支付、交通運輸、智慧建築等多個垂直領域的AI應用落地。

其中，TwelveLabs在Amazon Bedrock平台推出了號稱「全球最強」的影片理解模型Marengo 3.0。此外，Visa也宣布與AWS合作推動「代理式支付」，讓AI服務能夠安全地代表使用者進行各類交易。

TwelveLabs Marengo 3.0：像人類一樣「看懂」影片

TwelveLabs在Amazon Bedrock平台上推出的Marengo 3.0模型，將解決企業面臨的「影片非結構數據無法使用」痛點。

不同於傳統模型僅進行逐幀 (frame-by-frame) 分析的作法，Marengo 3.0將影片視為一個完整的動態系統，能「直接連結」其中涵蓋的對話、手勢、動作與情緒內容。官方宣稱此模型能將儲存成本降低50%，索引效能提升2倍，並且支援長達4小時的影片與36種語言辨識，讓企業能以搜尋文字的方式，輕鬆搜尋與理解影片內容。

Visa攜手AWS 推「代理式支付」，AI幫忙買球賽門票

在金融領域，Visa宣布與AWS合作，將Visa的全球支付基礎設施與AWS的AI技術結合，實現安全的「代理式支付」 (Agentic Payments)。

雙方將在Amazon Bedrock AgentCore上提供開放藍圖 (open blueprints)，協助開發者構建智慧工作流。Visa全球成長資深副總裁Rubail Birwadker表示，此合作將成為代理經濟 (agent economy) 的信任層。

舉例來說，使用者未來可向AI代理下達指令：「如果籃球賽門票低於150美元就幫我買」，AI代理便能自主完成比價、下單與結帳。合作夥伴包含Expedia、Intuit等服務。

S&P Global導入MCP標準，讓AI代理「讀懂」金融數據

在軟體與數據層面，AWS宣布與S&P Global (標普全球)合作，將其受信任的市場、金融與能源情報，直接整合進客戶的AI工作流程中。

此次合作的技術關鍵在於Model Context Protocol (MCP)上下文協議，透過兩個新的MCP伺服器整合之下，S&P Global的數據可以無縫接入Amazon Quick Suite，意味企業用戶打造的代理式AI服務，未來不僅能聊天，還能處理複雜的金融問題。

例如，透過S&P Global MCP for Kensho (支援LLM的API)，AI代理可以查詢Capital IQ的財務數據或財報會議逐字稿，或是透過S&P Global AI Ready Data MCP Server獲取能源市場的即時洞察。

S&P Global首席AI長Bhavesh Dayalji強調，此將確保客戶無論是在雲端平台、LLM或AI代理中，都能隨時存取其受信任的數據，進而讓決策流程最佳化。

Lyft、Nissan、Trane Technologies導入AI應用

在其他領域的合作案例包含：

• Lyft：利用Anthropic Claude模型與Amazon Bedrock打造「意圖代理」 (Intent Agent)。當司機詢問「我的收入沒顯示」時，AI服務能直接讀取後端數據，知道司機剛完成三趟行程，並且協助解決相關問題，藉此讓Lyft客服平均解決時間減少87%。

• Nissan：推出基於AWS的Nissan Scalable Open Software Platform，此平台讓軟體定義車輛 (SDV) 的測試速度提升75%，並且支援全球5000名開發者協作，而Nissan也預告將於2027年整合更先進的ProPILOT AI系統。

• Trane Technologies (特靈科技)：透過旗下BrainBox AI系統，在北美三個Amazon Grocery試點透過AI最佳化HVAC系統，成功減少近15%的能源損耗，此計畫預計2026年擴展至更多亞馬遜生鮮門市。

• BlackRock (貝萊德)：宣布其投資管理平台Aladdin將登陸AWS，為客戶提供更具彈性的投資決策，預計2026下半年在美國開放。

