AWS針對其開源、模型驅動的AI代理 (AI Agent) 框架「Strands Agents」釋出兩項重要更新，其中包含迎合廣大的網頁開發社群，推出TypeScript版本的SDK預覽版，其次則是正式開放支援邊緣裝置 (Edge Device) 佈署應用，讓AI代理不再侷限只能佈署於雲端，而是能在小型終端設備上運作。

AWS擴展開源AI代理框架Strands Agents，讓AI代理服務登上網頁平台、更可進駐離線終端裝置

擁抱最熱門語言，Strands Agents框架TypeScript版本預覽版登場

Strands Agents原先僅提供Python版本，目前已經累積超過529萬9000次下載量。為了進一步擴大開發者生態，AWS將此框架帶入全球最受歡迎的程式語言之一，亦即由微軟開發、維護，並且以開源形式提供使用的TypeScript，意味透過Strands Agents框架建構AI代理服務能透過網頁形式提供使用。

廣告 廣告

AWS指出，開發者喜愛TypeScript的原因，在於其能提早捕捉錯誤並提供強大的工具支援，同時保留JavaScript的應用彈性。新版Strands Agents SDK將全面支援TypeScript的關鍵特性，包含型別安全 (type safety)、async/await處理非同步操作方式，以及現代化的JavaScript/TypeScript設計模式。

這代表開發者可以透過AWS CDK工具組，以TypeScript構建完整的AI代理技術堆疊。

支援邊緣運算，整合Ollama與Llama.cpp

另一項重大更新，則是Strands Agents框架正式支援邊緣裝置。此功能讓客戶能利用Strands Agents框架SDK創建可運行於小型設備上的自主AI代理 (autonomous AI agents)，進而解鎖諸如車載系統 (automotive)、遊戲助理，以及機器人 (robotics) 等領域的新應用場景。

而開發者還能實作雙向串流功能，並且支援使用如Ollama與Llama.cpp等工具，藉此運行裝置端模型，使得AI代理服務能大幅降低對雲端連線的依賴，也強化在網路連接受限環境下的AI代理服務執行效率與數據隱私性。

AWS目前已將相關資源更新至Strands Agents GitHub頁面，並且開放全球開發者加入構建行列。

更多Mashdigi.com報導：

Amazon S3儲存方案更新：Vectors支援20億組向量索引、單一物件上限增至50TB，降低AI應用成本

AWS推出Kiro、Security與DevOps三大「前沿代理」，將AI從工具變成為「團隊自主成員」

AWS推出Nova 2系列自建模型，開放企業自訓專屬模型、Nova Act實現網頁瀏覽自動化