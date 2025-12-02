AWS推出Nova 2系列自建模型，開放企業自訓專屬模型、Nova Act實現網頁瀏覽自動化
AWS於re:Invent 2025大會宣布推出全新自建模型Nova 2系列，其中涵蓋Lite、Pro、Sonic與Omni四種不同定位版本，更推出開放訓練 (Open Training)服務Nova Forge，以及專為構建可靠網頁瀏覽代理人設計的Nova Act服務。
此波更新將讓企業不僅能「使用」AI，更能深度「定製」與「佈署」符合自身業務運作邏輯的AI系統，目前已經獲得Cisco、西門子 (Siemens)、Reddit與Sony等業者採用。
Nova 2家族：從語音對話到全能多模態
AWS此次一口氣推出了四款Nova 2系列模型，涵蓋了從輕量級應用到複雜推理的全方位需求：
• Nova 2 Lite：鎖定高性價比的推理模型，可處理文字、圖像與影片。AWS表示其在多項基準測試中，效能與性價比皆高於Anthropic的Claude Haiku 4.5，以及OpenAI的GPT-5 Mini，適合客服機器人與文件處理。
• Nova 2 Pro：此為亞馬遜目前最強大的自製推理模型，擅長程式編寫、長期規劃與複雜問題解決。支援知識蒸餾 (Knowledge Distillation)，可作為「老師」訓練更小的模型，其表現更標榜能與Anthropic的Claude Sonnet 4.5、Google的Gemini 2.5 Pro匹敵。
• Nova 2 Sonic：專攻語音對話 (Speech-to-Speech)，支援即時、低延遲的多語言對話，並能與文字無縫切換。
• Nova 2 Omni：業界首創可在單一模型執行多模態特性，能同時處理文字、圖像、影片與語音輸入，並且生成文字與圖像。它能一次分析高達75萬字、數小時音訊，或是長時間影片內容，適合行銷團隊以一站形式生成全套宣傳素材。
Nova Forge：首創「開放訓練」，讓企業打造專屬「Novellas」
針對企業希望將專有知識深度整合進AI模型的需求，AWS推出了Nova Forge服務。
這項服務首創「開放訓練」模式，允許企業存取Nova模型的預訓練 (pre-trained)、中途訓練 (mid-trained) 與後訓練 (post-trained) 檢查點 (checkpoints)，意味企業可在訓練的各個階段，將自有數據與亞馬遜的資料集混合，打造出被稱為「Novellas」的最佳化變體模型。
Reddit技術長Chris Slowe表示，透過Nova Forge，Reddit正利用更一致的系統來改進內容審核，取代過去多個分散的模型使用現象。
Nova Act：瀏覽器自動化執行運作神器，Hertz測試效率提升5倍
最後，Nova Act則是一項專為構建網頁瀏覽AI代理 (Web Agents) 的服務。
基於客製化的Nova 2 Lite模型，透過強化學習 (Reinforcement Learning) 訓練，Nova Act能在瀏覽器中執行點擊、輸入等介面項目操作動作，自動化處理諸如客戶關係管理 (CRM)資料更新、網站功能測試，或是提交保險理賠等任務。
AWS宣稱，Nova Act在早期客戶工作流程測試中達到90%的可靠性。租車業者Hertz利用此工具自動化其租賃平台的端對端測試，將原本需耗時數週執行的品質確保 (QA)流程縮短至數小時，軟體交付速度提升了5倍。
