在re:Invent 2025大會上，AWS揭曉一項顛覆軟體開發生命週期的重大創新——「前沿代理」 (Frontier Agents)。此全新AI代理類別，被設計為具備自主性 (Autonomous)、可擴展性 (Scalable)，以及具備獨立運作 (Work independently)能力，能像真實團隊成員一樣，持續數小時甚至數天執行複雜任務，並且無需人為時刻介入。

▲AWS推出Kiro、Security與DevOps三大「前沿代理」，將AI從工具變成為「團隊自主成員」

AWS首波推出三款「前沿代理」，分別針對開發、資安與維運三大核心需求領域：

Kiro Autonomous Agent：虛擬開發者

以先前推出專為AI代理服務打造的整合式開發環境「Kiro」為基礎，Kiro被定位為「虛擬開發者」，能解決開發過程中因頻繁切換任務與跨儲存庫協調而產生的摩擦。

▲以先前推出專為AI代理服務打造的整合式開發環境「Kiro」為基礎，Kiro被定位為「虛擬開發者」，能自主思考如何完成，並且跨多個儲存庫進行更改，最後以PR (Pull Request) 形式提交成果供審核

• 獨立作業：開發者可直接在GitHub上指派任務給Kiro (例如修復Bug或提高編碼覆蓋率)，它會自主思考如何完成，並且跨多個儲存庫進行更改，最後以PR (Pull Request) 形式提交成果供審核。

• 持續學習：Kiro會維護跨對話的上下文，並且從每一次的編碼審查與回饋中進行學習，隨著時間推移，Kiro對團隊代碼庫與標準的理解將越來越深。

▲Kiro Autonomous Agents能化作6名開發者，於76天內完成原本需由30名開發者在18個月內完成的工作

AWS Security Agent：虛擬資安工程師，滲透測試幾小時搞定

針對資安挑戰，AWS推出了Security Agent，不僅能主動審查設計文件與編碼是否符合組織安全標準，更能將原本耗時的滲透測試 (Penetration Testing) 轉化為按需 (On-demand) 能力。

網路照片儲存資料庫服務公司SmugMug分享其實測經驗，指出該代理能發現傳統工具無法察覺的商業邏輯漏洞，並且將滲透測試時間從數天縮短至數小時，使成本能更大幅降低。

▲AWS Security Agent不僅能主動審查設計文件與編碼是否符合組織安全標準，更能將原本耗時的滲透測試 (Penetration Testing) 轉化為按需 (On-demand) 能力

AWS DevOps Agent：虛擬維運成員，根因分析快如閃電

當系統發生故障，DevOps Agent能隨時待命，其整合CloudWatch、Datadog、Splunk等觀測工具與代碼庫知識，能自動關聯遙測數據與佈署資訊，精準定位問題根本原因。

▲AWS DevOps Agent能隨時待命，其整合CloudWatch、Datadog、Splunk等觀測工具與代碼庫知識，能自動關聯遙測數據與佈署資訊，精準定位問題根本原因

澳洲聯邦銀行 (CBA)在測試中發現，此代理在短短15分鐘內就能找出一個資深工程師需要花費數小時才能診斷的複雜網路與身分管理問題。此外，它還能從歷史事件中學習，主動提供改善建議，以利預防未來事故。

AWS強調，這些代理不僅是讓團隊變快，更是重新定義了AI協作的可能性，讓人類能專注於更高價值的創新與決策。

