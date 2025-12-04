AWS預覽其第五代自研處理器Graviton5、蘋果再次罕見站台，S3 Vectors正式上線助攻AI向量資料檢索

繼去年罕見站台之後，AWS在今年的re:Invent 2025預覽接下來將推出以台積電3nm製程打造的第五代自研處理器「Graviton5」，更由蘋果再次站台說明正以此款處理器更有效率地處理旗下服務運算需求。而在儲存服務端，則是宣布Amazon S3 Vectors正式開放使用，這兩項更新分別針對雲端運算的「大腦」與AI應用的「記憶」進行了大幅強化，將滿足生成式AI時代對算力與數據檢索的極致需求。

▲AWS預覽接下來將推出以台積電3nm製程打造的第五代自研處理器「Graviton5」

Graviton5：蘋果再次罕見站台，支撐10億用戶的iCloud服務運作算力

作為AWS迄今最強大的客製化晶片，Graviton5單顆封裝高達192個核心，搭載該晶片的Amazon EC2 M9g實例 (instances)，相較前代Graviton4提供25%的運算效能提升與更佳的能源效率。

發表會的最大亮點，莫過於蘋果雲端系統與平台副總裁Payam Mirrashidi現身說法，而這也是蘋果繼去年為AWS現身站台之後，再次為AWS背書。他透露，蘋果正利用Graviton5的算力支撐其服務生態系每天需應對超過10億人次的龐大存取量，包含iCloud、Swift編碼程式開發，甚至用於簡訊過濾等應用。

▲蘋果雲端系統與平台副總裁Payam Mirrashidi

Payam Mirrashidi強調，導入Graviton5有效縮減了基礎架構規模，並且藉由更低耗電特性協助蘋果達成減碳目標。

▲蘋果正利用Graviton5的算力支撐其服務生態系每天需應對超過10億人次的龐大存取量

除了蘋果，包含Airbnb、SAP (使HANA Cloud查詢效能提升35-60%)，以及Synopsys等業者也已經率先導入Graviton5，並且獲得顯著效能增益。

▲包含Airbnb、SAP (使HANA Cloud查詢效能提升35-60%)，以及Synopsys等業者也已經率先導入Graviton5，並且獲得顯著效能增益

Amazon S3 Vectors正式版：TwelveLabs實證100ms低延遲

在儲存解決方案方面，AWS正式推出Amazon S3 Vectors，讓開發者能直接在S3原生環境中儲存、查詢向量數據，大幅簡化AI應用 (如RAG檢索增強生成)的架構複雜度。

▲AWS正式推出Amazon S3 Vectors，讓開發者能直接在S3原生環境中儲存、查詢向量數據，大幅簡化AI應用 (如RAG檢索增強生成)的架構複雜度

影片理解AI公司TwelveLabs也站台分享其使用經驗，強調透過Amazon S3 Vectors，TwelveLabs得以大幅強化向量資料的存取效益，實現了僅100毫秒 (ms) 的超低延遲表現。

官方數據顯示，Amazon S3 Vectors正式版規格相當強悍：

• 儲存規模：每組索引 (Index)最高可存放20億筆向量資料。

• 吞吐量：支援高達400億筆向量資料讀取。

• 查詢能力：支援10億筆向量資料查詢功能。

這意味著企業無需再將數據搬移至獨立的向量資料庫，即可在Amazon S3儲存平台直接進行大規模、高效能的語意搜尋，對於構建下一代AI代理與多模態應用至關重要。

安全與未來佈局

在安全性上，Graviton5引入了「Nitro Isolation Engine」，利用數學形式驗證確保工作負載間的隔離。目前搭載Graviton5的Amazon EC2 M9g實例已開放預覽，而運算密集型的Amazon EC2 C9g與記憶體密集型的Amazon EC2 R9g則預計在2026年問世。

隨著運算與儲存的雙重進化，AWS顯然正為AI時代的基礎設施樹立新標竿。

▲搭載Graviton5的Amazon EC2 M9g實例已開放預覽

