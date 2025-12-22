axes femme Taipei 盛大開幕！日系浪漫席捲中山站 首間台灣概念LAB店登場！

「axes femme」社長五十嵐昭順(右)與台灣網紅合影，現場氣氛熱絡，展現品牌與在地社群的深度連結。圖/ axes femme

沉浸式體驗空間＋預約制服務引領日系服飾新風潮

在日系穿搭圈擁有高人氣、來自日本福井縣的服飾品牌 axes femme，正式宣布進軍台灣，並於 2025 年 12 月 20 日在台北中山站盛大開出全台首間概念店「axes femme Taipei Lab」。此舉不僅為品牌在亞洲的拓展邁出關鍵一步，更藉由實體空間重新定義服飾零售體驗，引起時尚圈廣泛關注。

品牌同步成立台灣分公司，展現對本地市場的高度重視，也預告未來將有更多深耕計畫。開幕前夕，品牌特別舉辦粉絲見面會，由日本總公司社長五十嵐昭順 親自來台出席，與媒體、KOL 及 VIP 會員近距離互動，現場湧入大批粉絲，展現品牌在台的人氣與潛力。

axes femme Taipei Lab 開幕首日現場人潮不斷，粉絲熱情湧入，見證品牌魅力席捲台北。圖/朱立君攝

疫情後重新布局，台灣成亞洲關鍵據點

五十嵐昭順在接受專訪時表示，品牌其實早在疫情前就有意佈局台灣市場，當時原計畫開設多家實體門市，但因疫情爆發不得不暫緩腳步。隨著疫情結束、邊境解封，品牌重新啟動計畫，最終選擇以「LAB 概念店」作為重返亞洲市場的重要策略。

他指出：「台灣在地理與文化上都扮演關鍵角色，不僅鄰近日本，也擁有成熟的時尚文化與審美眼光，是我們邁向東南亞、韓國等市場的最佳起點。」

店內陳列以精緻歐風為主軸，每一件商品皆呼應品牌的古典美學與細膩設計。圖/朱立君攝

Taipei Lab 是展示也是實驗，打造沉浸式品牌空間

不同於傳統服飾門市，Taipei Lab 被設定為一個可以試穿、互動、體驗、探索的「浪漫實驗室」。五十嵐強調，這間店並非僅為販售商品而存在，更是品牌精神的延伸空間。他以「圓錐型」作為比喻，說明品牌如何由核心美學向外擴展：「我們以歐洲古典文化為靈感核心，從空間、商品到服務，呈現出一種深具歷史感與美感層次的穿搭體驗。」

整體空間設計結合品牌經典的蕾絲、刺繡與仿古元素，從日本空運家具來台，並搭配台灣限定色調，營造出一個宛如置身復古歐洲場景的氛圍。店內設有 VIP 專屬試衣間、商品展示區與拍照場景，吸引顧客拍照分享，也自然帶動社群聲量擴散。

預約制服務，享專屬優雅的古典購物儀式感

Taipei Lab 更導入預約制度專屬服務，讓消費者能在不被打擾的空間中，慢慢試穿與挑選，提升整體購物品質。這樣講究節奏與品味的選物體驗，也更符合現代重視風格與質感的消費趨勢。

「在網路購物日益普及的當下，實體店的價值應該是與顧客建立真實連結的生活場域，而不僅是銷售平台。」五十嵐說道。這樣的 LAB 概念，其實早在東京已經實踐多年，而台灣店則是其在地化的延伸版本。

交流中的每一個笑容，都是品牌最真誠的溫度——社長五十嵐昭順(右)與台灣創作者共度精彩時光。圖/朱立君攝

台日同步新品、滿額禮加持，開幕買氣爆棚

為慶祝 Taipei Lab 開幕，品牌特別推出 12 月 20 日至 31 日 的限時優惠，全館冬季新品 8 折起，並開放會員點數折抵與累積。同時，實體店限定推出「台灣專屬滿額贈禮」，透過限量策略成功拉動實體來客與消費轉換。

此外，日本將在兩週內發表全新系列商品，台灣同步上架，預計將迅速售罄。五十嵐透露：「我們發現台日兩地的消費節奏幾乎一致，這也證明品牌在台灣已累積一批穩定、熱情的支持者。」

持續優化、規劃更多實體互動場景

五十嵐表示，未來將持續觀察台灣市場的反應與需求，進一步優化商品內容與服務體驗，也不排除舉辦更多 Pop-up Store 或限定活動，讓品牌能更深入接觸消費者。

對於下一階段的展店規劃，他保守表示：「目前我們仍在規劃與討論中，會根據市場與營運數據做出靈活調整。但我們非常期待能讓更多人透過這樣的空間，認識並喜愛 axes femme。」

在服飾零售業積極尋求轉型的背景下，axes femme 藉由 Taipei Lab 結合品牌文化、美學空間與沉浸式體驗，成功帶動話題與買氣，也為日系品牌在台灣市場注入嶄新風潮。

【axes femme Taipei Lab 門市資訊】

・地址：台北市大同區南京西路 30 號 5 樓之一

・營業時間：12:30–21:30

・官方網站：https://www.axesfemme.tw