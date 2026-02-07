AxMxP主唱唯俊自豪遊戲王「從沒輸過」 15歲忙內出奇招成員全笑翻

【緯來新聞網】韓國FNC娛樂去年9月推出新人樂團AxMxP，4人早在出道前就在FNC家族演唱會亮相，累積不少人氣。先前他們來台舉行簽售活動，並接受緯來新聞網專訪大玩遊戲，主唱唯俊被公認是遊戲王，他也自豪喊話：「從來沒輸過！」果然在遊戲中大獲全勝。成員們對於台灣美食愛不釋手，對於火鍋、松露小籠包的美味更是難忘，鼓手CRU大讚：「就算回到韓國也會一直想到那個味道！」

AxMxP出道不到半年已經累積高人氣，左起忙內貝斯手柱奐、主唱唯俊、鼓手CRU、吉他手金信。（圖／攝影組）

AxMxP由隊長兼主唱唯俊、吉他手金信、鼓手CRU、忙內貝斯手柱奐組成，也是FNC娛樂繼FTIsland、CNBLUE、N.Flying等團後，時隔10年推出的新樂團。在韓劇《四季之春》中，唯俊擔綱男主角，CRU、金信也有參與演出。4人受訪時也各自秀中文，15歲忙內柱奐嘴甜喊：「姊姊我愛你」，主唱唯俊則喊：「你是我的心肝寶貝」；鼓手CRU則是不斷重複喊：「我愛你們」，講到害羞低頭臉紅。不同於團員們學中文跟粉絲們示愛，吉他手金信秀出僅會的中文，直呼「辛苦了」，展現誠懇一面。

AxMxP忙內柱奐甜喊「姊姊我愛你」。（圖／攝影組）

起崇拜的演藝圈前輩，忙內柱奐直呼喜歡電台司令（Radiohead）、麥可傑克森；鼓手CRU則表示很喜歡聯合公園（Linkin Park）。玩遊戲時4人互不相讓，全員都自認是團中最帥，被問到誰最搞笑時，卻意外都十分謙虛，紛紛覺得團員比較好笑。主唱唯俊更直呼：「我一點都不好笑啊。」遭到成員們瘋狂吐槽，吉他手金信笑回：「你這樣就是在搞笑了！」忙內柱奐則表示，平時會逗成員們笑，「但我不是刻意的。」覺得吉他手金信更擅長搞笑。



4人不僅放得開，對於吐槽爆料成員也都放得開，主唱唯俊自認愛乾淨，但也大方坦承：「只有我的房間是乾淨的，但房間以外就不乾淨了。」鼓手CRU則透露，當初開始學鼓是因為學生時期壓力大，「我想要找個方式紓壓才開始學的。」他也是眾人公認力氣大的成員，吉他手金信更爆料：「CRU真的很多次都把鼓棒打到斷掉！」自豪是遊戲王的主唱唯俊，在拍照遊戲中果然大獲全勝，接連贏過CRU、金信，拍到最多成員的臉；輪到柱奐跟金信對決時，兩人互不相讓，柱奐最後出奇招，意外拍到金信搞笑怪照，讓唯俊跟CRU全都笑倒在沙發上，展現4位少年們活潑的一面。

AxMxP玩遊戲放得開，笑倒在沙發上。（圖／攝影組）

AxMxP出道前就跟著前輩們站上高雄舞台，4人都直呼印象深刻，主唱唯俊興奮大讚：「高雄粉絲真的非常熱情，熱情真不是蓋的！」被問到想推薦給粉絲的歌曲，主唱唯俊表示想推薦〈see you later〉，「因為想趕快跟粉絲們見面。」並許願今年能再次來台開唱。

