AxMxP主唱唯俊自豪遊戲王「從沒輸過」 15歲忙內出奇招成員全笑翻
【緯來新聞網】韓國FNC娛樂去年9月推出新人樂團AxMxP，4人早在出道前就在FNC家族演唱會亮相，累積不少人氣。先前他們來台舉行簽售活動，並接受緯來新聞網專訪大玩遊戲，主唱唯俊被公認是遊戲王，他也自豪喊話：「從來沒輸過！」果然在遊戲中大獲全勝。成員們對於台灣美食愛不釋手，對於火鍋、松露小籠包的美味更是難忘，鼓手CRU大讚：「就算回到韓國也會一直想到那個味道！」
AxMxP出道不到半年已經累積高人氣，左起忙內貝斯手柱奐、主唱唯俊、鼓手CRU、吉他手金信。（圖／攝影組）
AxMxP由隊長兼主唱唯俊、吉他手金信、鼓手CRU、忙內貝斯手柱奐組成，也是FNC娛樂繼FTIsland、CNBLUE、N.Flying等團後，時隔10年推出的新樂團。在韓劇《四季之春》中，唯俊擔綱男主角，CRU、金信也有參與演出。4人受訪時也各自秀中文，15歲忙內柱奐嘴甜喊：「姊姊我愛你」，主唱唯俊則喊：「你是我的心肝寶貝」；鼓手CRU則是不斷重複喊：「我愛你們」，講到害羞低頭臉紅。不同於團員們學中文跟粉絲們示愛，吉他手金信秀出僅會的中文，直呼「辛苦了」，展現誠懇一面。
AxMxP忙內柱奐甜喊「姊姊我愛你」。（圖／攝影組）
起崇拜的演藝圈前輩，忙內柱奐直呼喜歡電台司令（Radiohead）、麥可傑克森；鼓手CRU則表示很喜歡聯合公園（Linkin Park）。玩遊戲時4人互不相讓，全員都自認是團中最帥，被問到誰最搞笑時，卻意外都十分謙虛，紛紛覺得團員比較好笑。主唱唯俊更直呼：「我一點都不好笑啊。」遭到成員們瘋狂吐槽，吉他手金信笑回：「你這樣就是在搞笑了！」忙內柱奐則表示，平時會逗成員們笑，「但我不是刻意的。」覺得吉他手金信更擅長搞笑。
4人不僅放得開，對於吐槽爆料成員也都放得開，主唱唯俊自認愛乾淨，但也大方坦承：「只有我的房間是乾淨的，但房間以外就不乾淨了。」鼓手CRU則透露，當初開始學鼓是因為學生時期壓力大，「我想要找個方式紓壓才開始學的。」他也是眾人公認力氣大的成員，吉他手金信更爆料：「CRU真的很多次都把鼓棒打到斷掉！」自豪是遊戲王的主唱唯俊，在拍照遊戲中果然大獲全勝，接連贏過CRU、金信，拍到最多成員的臉；輪到柱奐跟金信對決時，兩人互不相讓，柱奐最後出奇招，意外拍到金信搞笑怪照，讓唯俊跟CRU全都笑倒在沙發上，展現4位少年們活潑的一面。
AxMxP玩遊戲放得開，笑倒在沙發上。（圖／攝影組）
AxMxP出道前就跟著前輩們站上高雄舞台，4人都直呼印象深刻，主唱唯俊興奮大讚：「高雄粉絲真的非常熱情，熱情真不是蓋的！」被問到想推薦給粉絲的歌曲，主唱唯俊表示想推薦〈see you later〉，「因為想趕快跟粉絲們見面。」並許願今年能再次來台開唱。
更多緯來新聞網報導
甩感情風波吳卓源演唱會台北登場 翻唱經典歌〈為你我受冷風吹〉
王星事件引恐慌！陳奕迅粉遭恐嚇「把他們捉走」 突取消泰國演唱會
其他人也在看
交往近10年！田中千繪認了「很幸福」78歲父看范逸臣「真實反應曝光」
女星田中千繪今（7日）日首度與彩妝大師父親田中東尼在台接受媒體聯訪，田中千繪也表示為此相當緊張，「爸爸講話會講很多，有時候會忘記在錄影，我也不是專業翻譯，會突然忘記他剛剛講了什麼，昨天也沒睡好。」記者林汝珊
翁滋蔓情牽豪門 北一女校花級舊照曝光超驚艷
北一女校花冊翻開來，名單簡直閃瞎眾人！翁滋蔓、寇乃馨、Selina等前輩的少女時代充滿靈氣，當年穿著小綠綠的制服的丰采，至今仍是傳說，而Lulu也以自然系美貌殺出重圍，後來成為熱門的綜藝主持人。這些女神級學霸如今在演藝圈各據一方，現況更是媒體追逐的焦點。
大S逝世週年…范瑋琪墓前脫口「1句」！網淚崩：這樣才是真正的朋友
女星大S（徐熙媛）於2025年過年期間與家人赴日旅遊，感染流感併發肺炎，短短5天便撒手人寰，享年48歲。大S的紀念雕像於逝世一週年之際揭幕，眾多藝人紛紛前往墓前悼念。然而，范瑋琪卻因為脫口一句話，再度引發網友關注。
李雅英捐兒福29萬台幣！郁方「心繫剴剴案」氣炸怒轟：不要亂捐錢
藝人郁方上月（27）日現身法院，力挺「剴剴案」最終宣判，替遭虐致死的男童剴剴聲援。如今郁方在臉書轉發韓國啦啦隊女神李雅英行善捐29萬台幣給兒福聯盟的新聞，直言自己聞此快要氣死，呼籲名人做善事要睜大眼睛。蔡維歆
酷龍姜元來陪具俊曄悼念大S！妻「 放閃一舉動」遭轟 原因曝光
女星大S（徐熙媛）逝世滿一周年，丈夫具俊曄參與設計的紀念雕像，日前於金寶山正式揭幕，酷龍成員姜元來即使行動不便也親自飛來台灣，陪伴多年摯友具俊曄思念大S。未料返韓後，相關貼文卻意外掀起討論。記者林汝珊
劉德華低調妻近況照瘋傳 朱麗倩穿搭藏貴婦行頭！驚人膚況曝光
好久不見的華嫂朱麗倩最近驚喜現身，罕見的近況照在網路上傳開，立刻點燃大家的八卦魂。這位一直以來都超級低調的天王嫂，多年來幾乎消失在鏡頭前，這次難得露面，讓網友們忍不住開始熱烈討論這位華仔背後的女人。
唐治平不認愛！女友曝遭施暴「壓制5小時」 心寒揭內幕：薪水1/3養他
藝人唐治平近日才因走出喪母陰霾、現身粉絲見面會並透露生活逐漸回到軌道，獲得不少正面關注，未料感情話題卻突然炸鍋。其粉專「小編」自稱唐治平女友並上傳一張親吻照，抱怨感情不被承認。小編透露，兩人已交往一年多，期間甚至遭到施暴，引發粉絲與網友一片譁然。
《豆腐媽媽》演員高樓墜地畫面超驚悚！金鐘戲王爆氣：沒預算就不要跳
民視八點檔《豆腐媽媽》武行演員蘇德揚1月20日拍攝工地動作戲時，自高台直接墜地，從公布的影片畫面可見蘇男從大約4公尺高的高台往後仰落，地面雖鋪有海綿墊，但他碰觸海綿墊時直接被彈出去，現場雖多人保護、圍著海綿墊，但人彈出的速度太快，眾人完全來不及反應。而金鐘迷你戲劇王傅孟柏看了新聞後爆氣，怒吼：「每個
許瑋甯哽咽談10年前往事 被問楊丞琳尷尬「私下再聊」
許瑋甯發表新書《寫進時間的故事》，6日在世貿國際書展舉辦發表會。書中集結她10年來的成長，被問到最想和過取的自己說些什麼，許瑋甯突然停頓幾秒，忍不住哽咽：「想告訴自己，關於愛，再多做一點，讓對方知道你真的在乎。」
《大長今》之後20年依舊封神！李英愛55歲生日慶生近距離零修圖美到不科學
幕後慶生畫面流出，零修圖狀態反而更驚人從曝光的影片截圖中可以看到，李英愛站在化妝間裡，被工作人員包圍慶生。她接過花束與卡片時，神情溫柔自然，甚至帶著一點靦腆，與稍早在秀場上展現的女王氣場形成迷人反差。最讓網友震撼的，是這組畫面幾乎沒有任何修圖痕跡。近距離...
GD認了「手滑按讚」Jennie辣舞影片！首度親揭真相：我的手很大
南韓天王G-DRAGON（GD，權志龍）又因「手滑」再度引爆話題，但這次他親自出面揭開真相。粉絲曾發現他對緋聞前女友、BLACKPINK成員Jennie在金唱片舞台片段點了讚，卻迅速收回，引發網路熱烈討論。昨（6）日，GD在節目《家大聲》上首次正面談到這件事，解釋自己瘋狂按讚的習慣，也讓粉絲得以一窺他社群操作的幕後小秘密。陳宣如
曾馨瑩、蔡依珊貴婦聚會！5萬元帽子吸睛 林心如、徐若瑄都來了
鴻海集團創辦人郭台銘的夫人曾馨瑩，在農曆新年前，與好友們聚會，包括紅豆食府千金蔡依珊、女星林心如、徐若瑄等人，展現好交情。
《豆腐媽媽》替身墜樓重傷！「無勞保、災保」要開罰 民視回應了
民視八點檔《豆腐媽媽》拍攝期間發生替身演員蘇德揚高處墜落重傷事件，引發外界關注。經桃園市政府勞動檢查處連日調查，今確認劇組未落實高處作業的防墜措施，且受傷的替身演員在事發時，連最基本的勞工保險與勞工職業災害保險都未投保，相關違法責任將依法究辦。對此，《豆腐媽媽》是萬星製作的戲，劇組是為幫演員投保「雇
60歲王月昏迷2度開腦搶命！曾國城嚇揭「病發過程」：她很有福報的人
60歲資深藝人王月去年底在家不慎暈倒當場昏迷，不僅失去記憶，更緊急送醫接受開顱手術取出血塊，「頭蓋骨少了一部分」。當時兒子急忙簽下放棄急救同意書，女兒也自國外趕回台北，之後王月在加護病房昏迷5天後甦醒，再次動手術將頭蓋骨復原。如今曾國城出席三立尾牙也透露王月近況。蔡維歆
《世紀血案》女星全出面扛責！寇世勳神隱遭政界齊轟「躲女人背後」
改編「林宅血案」的電影《世紀血案》風波持續延燒，在3名女演員先後發表道歉聲明後，外界開始將焦點轉向劇組其他成員是否應出面說明，相關討論在政界與網路社群同步發酵。林宜君
李多慧確認與 Kymco 光陽機車續約，為兩款新車代言！
多慧來台4年，已經成為十足的廣告寵兒，趕在過年前，她和光陽KYMCO再次合作，成為2款「移動時尚」新車「Like EURO 125 歐風特仕版」、「Yogurt Slim 優格 125 塑身特仕版」代言人，李多慧說：「謝謝光陽KYMCO在過年前帶給我這麼開心的合作好消息，今年過年心情真的特別好，家人們也都很為我開心！」
沈玉琳證實將回家過年！親曝「真實體重」確定年後復工
沈玉琳證實將回家過年！親曝「真實體重」確定年後復工
《世紀血案》改編「林宅血案」遭萬人抵制 議員痛批：嗜血商品
電影《世紀血案》日前舉行殺青記者會，未料消息一出竟在社群平台引發強烈反彈。該片改編自1980年台灣重大懸案「林宅血案」，卻因授權問題與製作背景引發廣大網友不滿，Threads上更發起「#拒看世紀血案」標籤，至今已破萬人響應。
劉書宏狂放閃、女生還探班「仍堅稱單身」！陳珮騏傻眼：騎驢找馬
劉書宏近期常在IG放閃，疑似女友的圈外女性還和劉書宏的爸媽一起吃晚餐，但他遲遲不認戀情，就連今天出席三立八點檔《百味人生》粉絲見面會，他依舊堅稱單身，對於和這位女子的關係，他解釋：「認識半年，還在互相熟識，很喜歡這個女生，想成為她心目中的理想型。」2人都同意停留在這個階段，只是這名女生也曾到《百味人
陳文茜癌末血管感染手術失敗 醫師崩潰連喊三次太難了
資深媒體人陳文茜罹患黑色素癌第四期，近日坦承自己病情千瘡百孔，因人工血管反覆感染導致手術失敗，連經驗豐富的麻醉科主任都崩潰直呼「太難了」，讓外界相當關注她的健康狀況。