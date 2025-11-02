AYANEO確認推出其首款智慧型手機，歸類「Remake」復刻品牌、或採Xperia Play側滑機構設計
專注打造遊戲掌機的AYANEO (亞諾)，繼今年8月在發表會上短暫預告將推出名為「AYANEO Phone」的遊戲手機產品後，稍早進一步釋出關於此款產品的預告影片，其中更確認此產品被歸類於主打復刻經典裝置的「Remake」品牌系列，並且將與日趨激烈的手機遊戲市場進行競爭。
預告片暗示搭載實體肩鍵
雖然此次的預告影片相當模糊，但仍可看出AYANEO Phone的一些設計細節。其外觀看似標準的矩形手機，左上角配備了雙攝影鏡頭。最關鍵的是，在預告片中閃過的一個畫面顯示，當手機水平握持時，可隱約看到機身頂部 (即掌機的L/R鍵位置) 似乎具備實體肩鍵。
或採側滑設計，致敬Sony Xperia Play
AYANEO先前在夏季的產品分享會中，曾暗示過此款手機將具備「滑出」的型態。此次結合「Remake」復刻品牌的定位，外界猜測AYANEO Phone可能是在致敬經典的Sony Xperia Play，採用側滑式設計，將完整的遊戲控制器隱藏在螢幕下方。
挑戰主流遊戲手機設計
AYANEO跨足手機市場並不令人意外，畢竟其多款遊戲掌機早已採用客製化的Android系統。
不過，目前主流的遊戲手機，如華碩ROG Phone，或是Redmagic旗下遊戲手機，大多選擇將實體控制器作為「配件」提供，而非內建於機身。若AYANEO Phone選擇「逆勢而行」導入內建實體遊戲按鍵，無疑將在遊戲手機市場中提供截然不同的硬體選擇。
考量到Ayaneo既有掌機的定價策略，這款AYANEO Phone的售價預期將不會太便宜。至於是否會在美國等海外市場推出，目前也尚無確切消息。
