AYANEO (亞諾)正式揭曉旗下最新Windows掌機「AYANEO Next II」，以超越聯想Legion Go 2的龐大身軀與頂級規格，試圖重新定義掌上型遊戲機的效能天花板。

AYANEO Next II揭曉：搭載9.06吋OLED螢幕與Ryzen AI Max+ 395，鎖定頂級掌機市場

9.06吋OLED螢幕，165Hz可變更新率

AYANEO Next II延續Next系列追求極致的傳統，機身搭載一塊巨大的9.06吋OLED顯示器，解析度為2400 x 1504，並且支援60Hz至165Hz的可變更新率 (VRR)。

核心規格方面，搭載AMD Ryzen AI Max+ 395處理器，搭配驚人的115Wh超大容量電池。雖然官方尚未公布具體續航數據，但考量到如此高階的螢幕與處理器規格，要在高效能模式下達成全天候續航恐怕仍有難度。

霍爾搖桿、雙觸控板，繼承Kun旗艦設計

為了匹配強悍的內部規格，操控介面也給好給滿。Next II配備了霍爾效應搖桿與扳機，藉此杜絕死區與飄移問題。

此外，借鑑先前高階機種AYANEO Kun的設計，Next II同樣配置了雙智慧觸控板，支援手勢控制與按鍵映射，讓操作Windows系統或策略遊戲更為順手。機身背面則配置四個背鍵，加上另外四個可自定義按鍵，提供極高的操作彈性。

售價恐逼近2000美元

目前AYANEO尚未公布Next II具體上市資訊與售價，而參考前代旗艦AYANEO Kun頂規版要價1700美元情況來看，預期Next II的定價策略恐怕將更為激進，甚至可能逼近2000美元區間 (約新台幣65000元) 大關，顯然是鎖定預算無上限的發燒級玩家。

