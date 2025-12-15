先前確認將推出其首款智慧型手機消息後，AYANEO (亞諾)稍早正式揭曉此款名為AYANEO Pocket Play的產品，並且證實採用類似早年Sony Ericsson Xperia Play的滑蓋式設計，推開螢幕後即可變身為一台具備實體按鍵的遊戲掌機。

AYANEO首款手機「Pocket Play」正式亮相！滑蓋實體按鍵致敬Xperia Play、雙觸控板取代搖桿

熟悉的滑蓋，不一樣的操控邏輯

AYANEO Pocket Play平時看起來像是一支稍微厚實的智慧型手機，但透過滑蓋機構，隱藏在螢幕下方的控制器便會顯露出來。配置上包含了標準的十字鍵 (D-pad)、ABXY按鍵，以及機身側邊的四顆肩鍵。

最特別的是，為了在有限的厚度內解決類比搖桿 (Joystick) 難以收納的問題，AYANEO選擇了現代化的解決方案：雙觸控板 (Dual Touchpads)。這種設計概念先前也曾在AYANEO預告的旗艦掌機Next II上出現過。

官方表示，這兩塊觸控板可以映射為虛擬搖桿，或是自定義為其他輸入功能，讓玩家在遊玩第一人稱射擊遊戲 (FPS)，或是需要精細視角移動的遊戲時，都能有更好的體驗，而類似設計也層出現在Valve更早之前推出的控制手把Steam Controller，同樣可讓玩家自訂操作功能。

雖然官方尚未公布處理器 (推測可能是Qualcomm Snapdragon處理器規格)與記憶體等詳細規格，但從機身外觀來看，似乎保留了micro SD記憶卡槽開孔，這對需要儲存大量遊戲資料的玩家來說是一大福音。

殺入紅海市場，挑戰ROG與紅魔

這是AYANEO首次跨足智慧型手機領域，雖然他們在Windows遊戲掌機市場已有一席之地，但在手機市場，他們將直接面對華碩ROG Phone系列、紅魔 (Redmagic)系列遊戲手機等競品挑戰，另外也包含iPhone與三星Galaxy系列機種的市場競爭。

AYANEO Pocket Play預計會在近期內透過Kickstarter平台上展開集資，目前尚未公布具體售價與上市時間。

