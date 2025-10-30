Azure大規模故障波及全球企業 微軟緊急更新修復

（中央社華盛頓29日綜合外電報導）微軟（Microsoft）雲端平台Azure發生大規模系統當機，導致全球多項關鍵服務與企業系統癱瘓，Azure表示正在努力修復，許多受影響地區「已有明顯改善」。

路透社報導，Azure全球大當機，影響範圍遍及航空、電信與零售等產業。

美國阿拉斯加航空公司（Alaska Airlines）今天稍早指出，Azure當機導致其網站等多個重要系統中斷，待微軟解決相關問題後，各系統將逐步恢復運作。 英國希斯羅機場（Heathrow Airport）網站今天稍早一度無法存取，目前已恢復連線；電信巨頭伏德風（Vodafone）也受到波及。

Azure在其狀態頁面指出：「受影響地區的狀況已出現顯著改善跡象，預計會在美東時間晚上7時20分前完全恢復。」受影響的服務包括Azure通訊服務與媒體服務，以及微軟旗下生產力軟體Microsoft 365。

微軟表示，「無意間的設定變更」影響了旗下廣泛使用的Azure服務，以致雲端用戶遭遇大規模服務中斷。

微軟在社群平台X說：「我們正調查影響Azure Front Door服務的問題。客戶可能會遇到間歇性的請求失敗或延遲。我們將很快提供更新。」

在此之前，亞馬遜公司（Amazon.com）旗下雲端服務「亞馬遜網路服務」（AWS）上週也發生當機，導致Snapchat、Reddit等全球多個熱門網站與應用程式（App）無法正常運作。

這是自去年資安公司CrowdStrike系統故障導致全球醫院、銀行和機場的科技系統大規模癱瘓以來，規模最大的網路中斷事件，凸顯全球互聯技術的脆弱性。（編譯：劉文瑜）1141030