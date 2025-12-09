B流來了！腸胃炎成障眼法 醫示警：燒更高、全身痠痛

天氣轉涼，B型流感患者數量明顯攀升，醫師指出，B流主要症狀包括高燒、明顯肌肉痠痛及腸胃道不適，與一般腸胃炎相比症狀更為嚴重，提醒民眾若出現相關不適，應盡快就醫並進行快篩檢測。

部分縣市可能在12月初或中旬流感疫苗就會用罄，危險族群要趕緊接種。（圖／中央社）

「弘育聯合診所-皮膚專科＆耳鼻喉科」在社群平台分享一名高中生求診案例，該患者出現高達三十九度的發燒、嘔吐症狀，臉色蒼白且相當不適，同時伴隨肌肉痠痛。醫師表示，由於一般腸胃炎較少有高燒情形，立即為患者安排流感快篩，結果顯示為B型流感陽性，隨後給予克流感藥物進行治療。

醫療人員觀察到，十二月氣溫明顯下降後，上呼吸道感染病例大幅增加，許多患者出現鼻過敏、氣喘等呼吸道敏感症狀。值得關注的是，近幾週除了A型流感外，B型流感確診個案也不斷增加，其典型症狀為「燒得比較高、明顯痠痛」，並伴隨腸胃道不適，與普通腸胃炎有明顯區別。

B型流感個案也不斷增加，典型症狀為「燒得比較高、明顯痠痛」，並伴隨腸胃道不適，與普通腸胃炎有明顯區別。 （示意圖／Pixabay）

疾管署提醒，年末各種聚會活動頻繁，可能增加疾病傳播風險。專家特別強調，流感及新冠疫苗接種後約需兩週時間才能產生足夠保護力，建議符合接種資格的民眾應儘速完成疫苗接種，提前做好防護準備。

針對呼吸道傳染病的防範，疾管署特別呼籲民眾持續留意流感及新冠併發重症的風險。若出現呼吸困難、呼吸急促、發紺、血痰、胸痛、意識改變或低血壓等危險徵兆，應立即就醫，以獲得及時治療，避免病情惡化。

