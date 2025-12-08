B流患者變多 醫示警3典型症狀：燒得更高、更痛

天氣變冷多種病毒也開始猖狂。有耳鼻喉科醫師發現，最近不僅A型流感病人變多，B型流感患者也不少，主要出現發燒、肌肉痠痛、腸胃道症狀，提醒和一般腸胃炎相比，B流的病人「燒的比較高、明顯痠痛」，若出現上述不適，要盡快就醫及早快篩，必要時使用抗病毒藥物。

臉書粉專「弘育聯合診所-皮膚專科＆耳鼻喉科」發文指出，最近有一名高中生來看診，症狀為高燒39度、嘔吐，臉色蒼白、相當不適，合併肌肉痠痛，由於一般腸胃炎，比較少有發高燒的情形，立刻安排患者進行流感快篩，驗出B型流感，後續給予克流感藥物治療。

燒得更高、肌肉更痛

醫師表示，12月天氣明顯轉涼，上呼吸道感染病例增加，也有不少求診患者，出現鼻過敏、氣喘等呼吸道敏感症狀。最近幾周除了A型流感，也驗出不少B型流感陽性，主要症狀為發燒、肌肉痠痛、腸胃道症狀，與一般腸胃炎相比「燒得比較高、明顯痠痛」，如果出現以上症狀，建議應及早就醫。

疾管署表示，年末聚會活動多，可能增加疾病傳播風險，而流感、新冠疫苗接種約需2周才能獲得足夠的保護力，提醒符合接種資格民眾，儘速接種。

疫苗需兩周才有保護力

疾管署表示，近期天氣變化大，提醒民眾務必防範呼吸道傳染病，並持續留意流感及新冠併發重症發生風險，如果出現呼吸困難、呼吸急促、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等危險徵兆，應儘速就醫以及時獲得治療。

