B流感染者上升！耳鼻喉科醫示警 留意3症狀

▲疾管署預估流感疫情在12月中旬開始上升！耳鼻喉科醫示警「最近驗出不少B流」。（圖／取自photoAC）

[NOWnews今日新聞] 隨著氣溫降低，越來越多人感染呼吸道疾病，疾管署日前預估，流感將在12月中旬明顯上升，於農曆春節達到高峰。其中弘育耳鼻喉科診所發現，，最近幾週的門診中，除了A型流感外，也驗出不少感染B型流感的患者，其主要症狀為高燒、肌肉痠痛及腸胃道症狀且合併有肌肉痠痛症狀，和一般腸胃炎比起來「燒得比較高、有明顯痠痛」，因此建議若出現以上症狀，應即早就醫，需要時由醫師進行流感快篩、即早治療，降低流感重症機率。

弘育耳鼻喉科診所今（8）日在粉專發文指出，一般腸胃炎較少有高燒情形，而一名高中生的症狀為高燒39度、嘔吐，患者臉色蒼白、相當不適，且合併有肌肉痠痛症狀，因此執行流感快篩，驗出是B型流感，後續給予克流感藥物治療。

▲流感疫情升溫，近期有不少人感染B型流感（圖／翻攝自弘育聯合診所-皮膚專科＆耳鼻喉科。）

12月天氣明顯轉涼，上呼吸道感染，增加許多，也很多鼻過敏氣喘等呼吸道敏感症狀，弘育耳鼻喉科診所表示，今天流感疫苗的打氣也明顯上升，大家很有預防的概念，而最近這幾週，除了A型流感外，我們也驗出不少B型流感陽性，B型流感的主要症狀為發燒、酸痛、腸胃道症狀，跟一般腸胃炎比起來「燒的比較高、明顯酸痛」，因此珍所建議，若出現以上症狀，應即早就醫，需要時由醫師進行流感快篩、即早治療，降低流感重症機率。

