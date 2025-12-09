B流病例攀升 醫曝3大警訊要注意：發燒更劇烈、酸痛更明顯

近期B型流感患者增加。（翻攝自photoAC）

近期氣溫驟降，各大診所陸續湧入呼吸道感染患者。一名耳鼻喉科醫師在臉書分享，他今天替一名高中生看診時，發現對方高燒到 39 度、臉色蒼白、嚴重不適，還伴隨嘔吐與全身肌肉痠痛，看起來不像一般腸胃炎，進一步做流感快篩後，結果竟呈現B型流感陽性。

高燒、嘔吐、全身酸痛是腸胃炎嗎？醫師：小心是B型流感！

臉書粉專「弘育聯合診所-皮膚專科＆耳鼻喉科」昨（8日）發文指出，典型的腸胃炎較少出現39度的高燒，而這名學生全身明顯不適，加上酸痛感強烈，因此進行快篩。確診後立即開立克流感治療，避免病情惡化。

為什麼B型流感近期大增？與氣溫驟降有關？

醫師表示，12月氣溫明顯轉冷，診間的上呼吸道感染、鼻過敏、氣喘等情況都明顯增加，而流感疫苗的施打量也明顯上升，顯示民眾預防意識提升。

廣告 廣告

他也提醒，最近幾週除了常見的A型流感之外，B型流感的陽性案例也越來越多。

B型流感怎麼分辨？與腸胃炎差在哪？

醫師整理近期病例指出，B型流感常見症狀為高燒、明顯肌肉痠痛、腸胃道不適，與腸胃炎差異，流感燒得比較高、酸痛更明顯。若出現以上症狀，建議及早就醫，由醫師評估是否需要進行流感快篩。

出現哪些情況要快看醫生？避免拖到變重症？

醫師強調，若能在發病初期接受抗病毒藥物治療，可有效降低重症風險；也提醒民眾天冷注意保暖、勤洗手，並儘早接種流感疫苗，避免感染高峰期中鏢。

更多鏡週刊報導

青森海域7.6強震「官邸啟動緊急對策室」 高市早苗下令：全面掌握災情、加速發布避難資訊

孫興慜遭前女友勒索636萬！韓法院判決出爐 女主關4年、共犯關2年

青森餘震不斷！今晨規模6.4地震 日氣象廳：一週內慎防震度6級地震