B流緩增 3月可能有一波上升

上週流感疫情增幅趨緩，疾管署長羅一鈞表示，上週十一萬就診人次，是四年同期最低，也是最晚進入流行期的狀況，顯示疫苗保護力足夠之外，在秋季流感那波很多人已得到流感、仍有保護力在。另，流行高峰將下修約十二萬人次；K分支占比下降，B型流感有慢慢增加，三月不排除會再有一波流感上升。

依疾管署監測資料顯示，一月十八日至二十四日類流感門急診就診計十一萬五○一人次，較前一週上升三‧九%，近期呈上升趨勢；另上週(一月二十日至二十六日)新增十四例流感併發重症病例及五例流感併發重症死亡(均H3N2)。依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行之呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為B型及A型H1N1。

本(114-115)流感季累計四七二例重症病例及九十三例死亡，其中重症病例以六十五歲以上長者(占六十三%)及具慢性病史者(占八十三%)為多，八十七%未接種本季流感疫苗。

全球流感整體活動度為高，鄰近國家韓國近期呈上升趨勢，多國/地區處相對高點或仍屬中度流行；此外，亞、歐、北非、中/南美洲及加勒比海地區之部分國家流感陽性率仍高，全球主要流行型別為H3N2，南美洲為H3N2及H1N1共同流行。

疾管署防疫醫師阮志翰表示，年紀較輕、帶有多重慢性病史的流感併發重症個案，提醒面對流感應提高警覺。個案為北部五十多歲男性，本身有心臟病、高血壓、糖尿病、慢性腎臟病病史，未曾接種過流感疫苗，個案在去年十二月底時出現喉嚨痛、肌肉痠痛，曾至診所就醫，但症狀並未改善，發病後五天開始出現咳嗽、呼吸急促並至急診就醫，胸部X光顯示雙側肺部浸潤，流感快篩為A型流感陽性，診斷為流感併發肺炎，給予流感抗病毒藥物治療，因個案意識不清、呼吸衰竭的情形，收治加護病房，住院時併發休克、腸胃道出血、心臟衰竭，給予升壓劑、輸血及藥物治療，病情仍持續惡化，於發病三周後不幸逝世。