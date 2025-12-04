維生素B群中含有B1、B2、菸鹼素、泛酸、B6、生物素、葉酸及B12等多種營養素，既能維持新陳代謝、補充元氣，還可以促進皮膚與黏膜的健康，也因此很多人將維生素B群當作提神保健的仙丹，但其實維生素B群並不是吃越多越好，要是過量攝取，很可能會造成身體負擔，甚至會因為當中的某些營養素，增加癌化的可能性！（編輯推薦： 別再誤會B群了！藥師揭秘：7大隱藏版功效，這樣吃就對了 ）B群怎麼吃才正確？這種B群不能亂吃！

藥師蘇柏宏指出，補充B群最大原則是「缺什麼、補什麼！」因為B群是一個家族，可以想成裡頭有不同成員，負責不同工作。舉例來說，維生素B3幫助膽固醇LDL代謝，過量卻可能出現熱潮紅；手腳麻如果是神經發炎問題，醫師可能建議補充B群，尤其注重維生素B6、B12含量，但若是維生素B6補過頭，反而會讓神經發炎好不了。

由於B群屬於水溶性維生素，吃法相對單純，早上或晚上、飯前或飯後吃都可以，不需要搭配特定食物或避開特定食物，不過蘇柏宏藥師坦言，很多人會怕晚上吃B群太「提神」會睡不著，這是錯誤迷思，因為有些人缺少B群造成神經不安定、難以入睡，這時候透過B群成分修復神經，反而睡更好。

不過，在B群家族當中，其實有個成員要特別注意，它就是很容易被忽略的「維生素B9」，也是大家常說的「葉酸」。

補充維生素B9要注意！葉酸吃不夠、吃過量都錯

葉酸是製造紅血球的關鍵營養素，可以維持神經系統運作、幫助細胞生長與修復DNA，建議13歲以上每日攝取400μg葉酸，尤其快速生長的組織特別需要大量葉酸，以提供染色體複製與細胞分裂所需的材料，成了有利胎兒正常發育的推手，這也是為什麼一般建議懷孕初期可補充到600μg葉酸。目前還有多項研究顯示，葉酸缺乏會增加器官發生腫瘤的風險，如子宮頸癌、肺癌、乳癌等。

由於葉酸對身體有許多益處，因此不少人會考慮透過攝取各式各樣的健康食品來補充葉酸，但其實日常飲食均衡的狀態下，一般人是不需要大劑量補充葉酸的！蘇柏宏藥師就提及，研究指出若葉酸過量反而增加癌化風險。（編輯推薦： 孕期吃葉酸、DHA要補對時機！懷胎「40週飲食規劃」真正養胎不養肉 ）

根據國科會《科技大觀園》的文章提及，部分健康食品及營養補充劑這些額外添加的高劑量葉酸，屬於氧化態的單麩胺酸葉酸，雖然容易吸收，但需要先經特定酵素轉化為還原態葉酸，才能被利用，然而酵素催化的效率慢，來不及還原的葉酸就會以未代謝的氧化態葉酸出現在血液循環中，可能與增加某些癌症發生及惡化的風險有關之外，也可能影響自然殺手細胞的毒殺活性，降低對腫瘤細胞的破壞能力。

葉酸這樣吃剛剛好！3個要訣補充葉酸不傷身

那葉酸到底怎麼吃比較安全？最重要的還是營養均衡、多吃深綠色蔬菜，就能補充到不少葉酸，尤其是孕婦、貧血患者或年長者，平時透過飲食習慣可以加強葉酸攝取。國健署建議，想從日常飲食鐘攝取葉酸，最好掌握3個要訣：

多吃深綠蔬菜 菠菜、紅莧菜、空心菜等深綠色蔬菜含有豐富的葉酸，建議每日至少攝取1至2碗（約2個拳頭大），其他像是肝臟、蛋黃、豆類、芭樂等食材，也是良好的葉酸來源。 避免高溫烹調 由於葉酸屬於水溶性維生素B群，容易在水中流失或被高溫破壞，所以烹調時要儘量避免煮太久，或用太高的溫度烹煮，以免食物中的葉酸流失。 額外補充前先諮詢 若擔心日常飲食中攝取葉酸不足，可以和營養師或醫師討論，給予飲食評估及建議，或在處方指導下補充，以免過量或是錯誤攝取。

同場加映：維生素B12吃太多會罹癌嗎？

另外一個常常和癌症風險放在一起討論的是維生素B12，它是幫忙造血的重要元素、幫助神經傳導、影響認知功能。據傳維生素B12吃太多，會導致罹癌風險增加，但腎臟專科醫師王介立曾在臉書粉專發文說明，現有的研究並未證實維生素B12具有致癌性，也從未被國際癌症研究機構（IARC）或其他主流機構列為任何級別的致癌物。

雖然多項大規模人口研究發現，在血清維生素B12濃度偏高的人群中，診斷出癌症的比例也較高，但B12濃度升高可能是體內潛在腫瘤造成的「警訊」，而不是因為吃太多維生素B12引發癌症，因為一些惡性腫瘤會分泌類似內在因子或結合蛋白的物質，提高B12的吸收和滯留，導致血中B12的濃度升高​。因此，高濃度B12更可能是癌症的結果或標記，而非癌症的成因。



原文引自：B群不是想吃就吃！搞錯會讓身體「癌化」正確吃法時機快看懂