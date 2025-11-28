B群吃多恐神經受損 澳洲管制「高劑量B6」逾50毫克需藥師同意

〔編譯陳成良／綜合報導〕維生素B群是許多民眾家中必備的保健食品，但攝取過量恐對神經系統造成永久傷害。澳洲藥物管理局(TGA)因接獲數百起與長期服用維生素B6有關的神經損傷報告，近期宣布將祭出嚴格管制：自2027年6月起，凡每日建議劑量中B6含量超過50毫克(mg)的產品，將禁止在一般貨架販售，改列為需經藥劑師諮詢才能購買的「指示用藥」。

據《衛報》報導，TGA 在審查後發現，自2023年以來已有超過250起因服用B6導致「周邊神經病變」(peripheral neuropathy)的病例。這類病變是指大腦與脊髓以外的神經受損，典型症狀包括手腳刺痛、灼熱感及麻木，若延誤診斷並持續攝取，可能造成不可逆的永久損傷。

根據新規，未來B6含量超過50毫克的產品將移至藥局櫃檯後方，需由藥劑師評估後販售；若含量超過200毫克，則必須持有醫師處方箋才能購買。目前一般健康成人的B6每日建議攝取量僅需1.3至1.7毫克，但市售保健品劑量往往高出數十倍。

南澳大學運動營養師曼齊奧里斯(Evangeline Mantzioris)指出，B6的風險在於「累積效應」。除了保健食品，現代人常喝的能量飲料、健身用的蛋白粉，甚至早餐麥片中都常添加B6。這意味著即便單一產品劑量未超標，民眾也可能在不知不覺中從多重來源攝取過量，導致體內B6濃度達到毒性水準。

曼齊奧里斯強調，B6廣泛存在於肉類、蔬果及乳製品中，一般人透過均衡飲食即可滿足需求，澳洲極少出現B6缺乏症。「許多人受行銷影響，覺得『以防萬一』就吃點保健品，這是不必要的風險。」

專家建議，若服用B6產品後出現手腳刺痛或麻木，應立即停用並就醫，症狀通常會在停用後改善。

