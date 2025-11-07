B群會不會傷腎？正解曝光！醫警告：這些人真的不能亂補

「不知道要補什麼？那就先選B群吧！」不少人在挑選保健食品時，總是隨手抓一瓶維生素B群，卻未真正了解它的功用。B群不只是提神，也與代謝效率息息相關；什麼人不適合吃B群？B群會不會傷腎？看看以下醫師分析。

不只是「提神」而已 B群是代謝的火星塞

許多人對B群的印象，停留在「吃了比較有精神」，或「熬夜時補一下」，但從代謝醫學的角度來看，B群的角色遠遠不止如此。內分泌新陳代謝科醫師陳潔雯形容，B群就像是身體代謝引擎的火星塞，協助我們將食物轉化為可用的能量，參與的範疇更涵蓋情緒調節、自律神經運作、荷爾蒙平衡，以及脂肪的燃燒效率。

廣告 廣告

簡單來說，如果缺乏B群，即使攝取足夠營養，身體也無法有效「轉換」成能量。對於希望燃脂、瘦身、增加運動表現的人而言，沒有這個「轉換開關」，效果自然大打折扣。

看更多：最完整的B群功效、吃法曝光！B群什麼時候吃？這些天然B群食物吃起來



壓力大、睡不好 小心B群消耗更快

B群的另一項特性，是它在身體中的流失速度與壓力有密切關聯。陳潔雯說明，當一個人處於高壓狀態、睡眠品質差時，B群會加速被消耗；這也解釋了為什麼很多人一感到疲倦、焦躁，就直覺想補充B群。事實上，這正是身體發出的代謝警訊。

此外，某些族群更容易處於B群不足的風險之中，例如女性在月經期間、貧血者，以及長期素食的人，可能會缺乏葉酸與維生素B12。這類缺乏不但容易造成疲勞、氣喘、皮膚蠟黃，甚至可能影響情緒與荷爾蒙平衡。

陳潔雯提醒，某些人即使飲食看起來正常，也可能因為基因突變，導致體內B群吸收與利用效率變差，造成潛在缺乏而不自知。

看更多：吃B群助代謝！起床吃還是睡前吃？營養師公開8種B群功效及食物



誰特別需要注意補充B群？

陳潔雯指出，如果你正進行以下這些健康目標，建議將B群納入日常營養策略之一：

正在控制體重。

想調整荷爾蒙狀況。

正在練習情緒穩定。

希望提升代謝效率。

什麼人不適合吃B群？4類人要特別留意

B群屬於水溶性維生素，一般健康人適量補充後，多餘部分會經由尿液排出，因此在建議劑量下使用，多半是安全的。不過，陳潔雯也提醒，有幾類人補充時需特別小心：

嚴重腎功能不全者：腎臟代謝水溶性維生素的能力較差，若長期高劑量補充，特別是維生素B6，可能在體內累積，增加神經毒性風險。 罕見代謝異常患者：如先天性B6代謝障礙者，必須在專科醫師指導下補充。 血液腫瘤或癌症患者：某些治療階段需控制葉酸、B12的攝取，以免干擾細胞分裂療程，須遵循主治醫師建議。 特定藥物使用者：像是長期使用抗癲癇藥、化療藥物的人，可能會因藥物交互作用而需調整劑量。

換句話說，如果沒有特殊疾病史，一般人適度補充B群是可以放心的；但若正接受癌症治療、有腎臟病或代謝疾病，則應先諮詢醫師，以確保劑量安全且有效。

看更多：常吃B群會上癮或產生依賴性？營養師解答！「這樣搭配」有助身體康復



吃B群會不會傷腎？

此外，還有一個最常見的疑慮是：「B群會不會傷腎？」針對這點，陳潔雯解釋，健康人服用正常劑量的B群不會傷腎，B群為水溶性維生素，正常攝取劑量下，多餘的部分會透過尿液排出，不會對腎臟造成負擔。

然而，若是腎功能已經出現明顯問題的人，身體無法有效代謝多餘的維生素，長期補充高劑量，特別是維生素B6，則可能引發神經系統副作用。因此，對於這類族群，更應由醫師評估後再決定是否補充、該補多少。

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

◎ 諮詢專家／陳潔雯醫師

更多健康2.0報導

一直打噴嚏代表什麼？快吃1食物 營養師曝：它是「天然抗組織胺」

生氣焦慮血管會「抽筋」！美研究證實「這動作」幫血管放鬆有效

流感、感冒病毒齊發怎麼辦？研究大推4大營養 保護呼吸道、腸道



本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章