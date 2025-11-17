B肝早篩早治療 拒絕肝癌遺憾

今天(17日)開始是「世界肝炎篩檢週」起跑日，為與全球共同響應肝炎篩檢的重要性，台灣癌症基金會、肝病防治學術基金會、厚生基金會、台灣肝病醫療策進會共同舉辦記者會，邀請民眾在世界肝炎篩檢週，彼此關心「B肝篩了沒？」提醒身邊親朋好友，採取實際行動檢測B型肝炎帶原狀況，預防肝癌上身。

肝病是臺灣國病，每年因慢性肝病、肝硬化及肝癌死亡超過萬人，其中B型肝炎在所有肝炎中帶原人數最多，目前推估約有200萬人。臺大醫院肝炎研究中心主任楊宏志表示，早期B型肝炎幾乎沒有明顯症狀，不少民眾為帶原者卻不自知，也沒有穩定追蹤與及時治療，導致進展為肝硬化、甚至進一步演變成肝癌。慢性B型肝炎發作時，肝臟會啟動修復機制而形成纖維組織，在長期反覆循環下，會逐漸導致肝硬化，最終提高罹患肝癌風險，這就是所謂的「肝癌三部曲」。

廣告 廣告

財團法人肝病防治學術基金會總執行長暨臺大醫學院名譽教授楊培銘醫師強調，肝癌可以預防，呼籲B肝疫苗斷層世代以及其他高風險族群，應謹記B肝防治三要：要知道、要追蹤、要治療，也就是要主動篩檢，若發現自己為帶原者，更應定期回診追蹤，若醫師評估需接受藥物治療，就應配合醫囑，及早接受適當治療，B型肝炎一旦感染且變成慢性帶原便無法完全根除，因此帶原者必須持續規律追蹤，若已出現肝硬化，應每3個月定期檢查，尚無肝硬化者，則應至少每6個月追蹤一次，切勿因為血中B肝表面抗原（HBsAg）轉變成陰性就停止追蹤。

為邁向2030年WHO全面消除肝炎目標，B肝與C肝防治缺一不可，衛福部已公布預計於年底將正式向WHO申請C肝消除認證，期望延續C肝治療成功模式，強化B肝防治政策推動，因此接續政府應持續擴大B肝篩檢、追蹤與治療覆蓋率，民眾則應把握自8月起推動的「39到79歲可終生接受一次B型肝炎篩檢」政策，落實早篩早治、拒絕肝癌遺憾。