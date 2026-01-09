B-21、F-35生產商漲翻了 川普1.5兆國防預算說讓全球國防股價聞風大漲

全球國防類股在1月8日出現上揚走勢，這是因為美國總統川普提出大幅增加美國軍事預算的呼籲，在持續的地緣政治緊張情勢下，進一步刺激市場新一波漲勢。



美國國防企業在1月7日股價下跌後出現反彈，原因是川普先前威脅要禁止像RTX這樣的美國承包商進行股利發放或股份回購，直到這些公司加速武器生產為止。

共和黨內對川普的支出計畫少有意見



川普在1月7日表示，2027年的美國軍事預算應達到1.5兆美元，這比今年核定的9010億美元大幅增加。



加拿大皇家銀行資本市場分析師團隊，由肯．赫伯特（Ken Herbert）領軍指出：「這項潛在的預算增加，可能會抵銷投資人對資本配置限制的負面情緒，但最終國防預算仍存在相當大的不確定性。」

雖然國會對此類增加的授權可能面臨挑戰，但川普所屬的共和黨在參議院和眾議院僅握有微弱多數席次，黨內對川普的支出計畫卻鮮少表達反對意願。

美國國防企業生產B-21的諾斯洛普格魯曼在1月8日早盤交易中上漲8.3%，生產F-35、F-16V的洛克希德馬丁則漲6.4%。這兩檔股票在1月7日均下滑約5%。RTX上漲3.7%，L3Harris科技公司漲7%，而通用動力則上漲3%。規模較小的國防公司克拉托斯國防上漲13.8%，AeroVironment則漲11.7%。

歐洲航太與國防企業指數也上漲



歐洲國防企業在盤初上漲後，漲勢開始趨緩。歐洲航太與國防企業指數最後上漲1.3%，先前一度漲幅達2.1%，並觸及歷史新高。這項指數自從俄羅斯在2022年全面入侵烏克蘭以來，出現大幅上揚，主要受惠於歐洲國防支出增加的前景。

儘管從2025年10月起出現回檔，但該指數2025年整年漲幅約57%，並在2026年初延續強勁表現，因為市場情緒受到美國在委內瑞拉的軍事行動，以及川普對格陵蘭的評論所提振。

「地緣政治是2026年迄今無法迴避的主題。」薩克索銀行英國投資策略師尼爾．威爾遜（Neil Wilson）表示：「顯然國防類股是值得關注的標的，連同稀土相關股也一樣。」

英國最大國防企業BAE系統最後上漲6.1%，先前一度漲近7%，而義大利的萊奧納多、瑞典的薩博、德國的萊茵金屬，以及Renk則上漲1.8%至3.6%不等。

股份回購在國防企業中相當常見，且多家企業有支付股利的習慣。例如洛克希德在10月連續第23年調升股利，至每股3.45美元。該公司同時授權回購高達20億美元的股份，將總回購承諾金額提高至91億美元。

川普批判國防企業回購股份



另外，川普在1月7日於Truth Social發文表示：「我已從戰爭部獲悉，國防承包商雷神公司對戰爭部的需求回應最不積極。」雷神公司是RTX的子公司。

摩根士丹利分析師團隊，由克莉絲汀．李瓦格（Kristine Liwag）領軍，在報告中估計諾斯洛普．格魯曼、洛克希德．馬丁、L3Harris、通用動力，以及RTX的股利收益率平均約1.9%，這些公司回購股份的金額約占各自市值1.8%。摩根士丹利分析師在報告中指出，「對資本回報的限制是額外的負面因素，但規模尚可掌控。」

根據倫敦交易所集團（LSEG）彙整數據，標準普爾500指數成分股的平均股利收益率為1.37%。

Investec分析師班．伯恩（Ben Bourne）在電子郵件評論中表示，川普的命令對美國國防承包商有重大影響，可能促使資金轉向英國國防企業。伯恩補充指出，BAE系統、Chemring，以及Avon科技公司對美國市場曝險最高，而Cohort、Babcock，以及Qinetiq也可能受惠。



