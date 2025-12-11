B-52轟炸機壓境日本海！美日重兵集結 強力反制中俄挑釁軍演

美日同盟今採取了強力且罕見的「武力展示」行動。（翻攝自日本防衛省）

亞太地區上空火藥味急速升高！針對中俄近期在日本、南韓周邊海空域展開的聯合軍事演訓，美日同盟今（11日）採取了強力且罕見的「武力展示」行動。日本防衛省證實，美國具備核打擊能力的B-52戰略轟炸機，已與日本戰鬥機編隊飛越了關鍵的日本海空域。

《路透社》報導，日本防衛省在聲明中措辭強硬，指出日美雙方藉此行動「重申了堅決防止任何試圖以武力單方面改變現狀的企圖」，並強調「日本自衛隊與美軍的戰備狀態已獲確認」。

美軍高規格回應！B-52首次現身反制中國軍演

這次聯合作戰訓練，是自中國上週開始在該區域進行大規模軍事演習以來，美國首次公開展現其最高層級的軍事威懾力量。這次編隊的陣容可說是高規格：2架美軍B-52戰略轟炸機在3架日本F-35匿蹤戰機和3架F-15制空戰鬥機的嚴密護航下共同飛行，展示了強大的空中協同作戰能力。

導火線曝光：華府重批「不利區域穩定」

這場美日武力展示，時間點緊隨在中俄戰略轟炸機於週二在東海及西太平洋的聯合飛行之後。更早之前，中國航艦遼寧號在沖繩附近海域進行軍演，日本出動戰機應對，卻爆發日本戰機遭中國戰機雷達鎖定的重大爭議。

這起可能擦槍走火的鎖定事件，立刻引發華盛頓的嚴厲譴責。美方強硬表示此舉「不利於區域和平與穩定」，並向東京發出定心丸，重申對日本的盟友承諾將會「堅定不移」。

中國否認指控，美軍最大海外基地力挺盟友

作為美國在亞洲的兩大重要軍事盟友，日本和南韓均駐有大量美軍。尤其日本，更是美國在海外最大的軍事力量集中地，部署了一個包括航空母艦打擊群在內的強大戰鬥群和海軍陸戰隊遠征部隊。

不過，對於日方的指控，北京方面斷然否認。中國堅稱，是日本戰機在中國航艦附近進行飛行，反而危及了其艦載機在日本南方的飛行行動安全。這場太平洋上空的角力，短期內恐怕難以平息。

