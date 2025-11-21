B、C肝篩檢擴大！「民國75年前」出生者免費一次 全台220萬人受惠

（記者張芸瑄／綜合報導）國內每年因慢性肝病、肝硬化與肝癌而喪命的人數超過一萬人，其中又以 B 型肝炎帶原者最多。由於早期 B 型肝炎通常沒有明顯症狀，許多人在不自知的情況下成為帶原者。為加強肝病防治，國健署自今年起擴大成人預防保健服務篩檢範圍，放寬至民國 75 年以前出生、至 79 歲的民眾，都可終身享有一次免費的 B、C 肝篩檢，估計約有 220 萬名青壯年可受惠。

示意圖／國內每年因慢性肝病、肝硬化與肝癌而喪命的人數超過一萬人，其中又以 B 型肝炎帶原者最多。（擷取自 免費圖庫freepik）

廣告 廣告

根據 104 年癌症登記資料，國內共有 10,433 例肝癌新診斷病例，為十大癌症發生人數第四名；在十大癌症死因中則排名第二，等於平均每小時約有 1.2 人因肝癌離世。慢性 B 肝是國人罹患肝癌的重要危險因子之一，因此及早透過篩檢掌握自身狀況，被視為降低風險的關鍵。

國健署署長沈靜芬表示，現行成人預防保健服務除了既有的三高及代謝症候群風險檢查外，也涵蓋 B、C 型肝炎篩檢。符合資格者只需前往成人預防保健服務特約醫事機構抽血一次，即可同時完成兩項檢測，也能搭配各年齡層的定期健康檢查。

國健署提醒，若檢驗結果顯示 B 型肝炎表面抗原或 C 型肝炎抗體陽性，民眾不需過度驚慌，依醫師指示接受後續追蹤與治療即可避免惡化。日常生活中也建議避免共用可能接觸血液的個人用品，例如刮鬍刀、牙刷與指甲剪，以維護自身與家人健康。

更多引新聞報導

台股慘烈開盤！跌逾800點創驚魂 記憶體族群跌停潮、台積電ADR也撐不住

又有颱風？下周可能生成時刻出爐 氣象預估：部分區域將迎降雨

