B CRUSH剛出道就公認「團內有雷包」 上台彈吉他竟沒聲音...下秒遭抓包這事糗翻

B CRUSH擔任香氛一日店長。（圖／Soothe時氛 提供）

記者林政平報導／ 「B CRUSH不小心製造」是一支三男一女的新世代潮流混聲團體，由蝶香、洪暐、宰宰、彥四位成員組成。日前擔任香氛一日店長，現場跟粉絲互動一起調香，蝶香在活動中與兩位粉絲一同調香，三人互相打氣、彼此鼓勵，情緒累積到最後感動落淚，讓周遭粉絲也都被觸動。

現場被問到「團內最雷隊友票選」時，四人答案竟然完全一致，票數全都落在彥身上，本尊還搶先自首笑喊：「謝謝大家包容我！」洪暐認證他是團裡的「呆萌代表」；宰宰爆料他玩遊戲時常冒出奇妙用詞、生活中又乖到不可思議；蝶香更重提經典糗事：「他上次台上彈吉他怎麼彈都沒聲音，結果只是忘記插線！」

廣告 廣告

談到2026年的目標，洪暐透露團體一直在持續創作，希望能推出更多新作品；彥希望有機會讓更多不同類型的觀眾認識B CRUSH；宰宰強調會把握每個創作機會，努力展現團名「不小心也很酷」的精神；蝶香則說即便不在同一個地方，團員們也會在群組裡集思廣益，期待早日帶來好消息，當然也一定要搭配香氛好好放鬆迎接新年。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導