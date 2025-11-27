B CRUSH最雷隊友是他！本尊自首：謝謝大家包容我
「B CRUSH不小心製造」（以下稱B CRUSH）是一支三男一女的新世代潮流混聲團體，由蝶香、洪暐、宰宰、彥四位成員組成。日前他們受邀擔任香氛品牌一日店長，活動現場湧入大批粉絲，把會場擠得水泄不通。
新世代潮流混聲團體B CRUSH化身香氛品牌店長掀暴動。（圖／Soothe時氛提供）
四位成員不僅親自分享自己與香味的關係，連粉絲都忍不住直呼：「根本行走的香氛人形立牌！」蝶香在活動中與兩位粉絲一同調香，三人互相打氣、彼此鼓勵，情緒累積到最後感動落淚，讓周遭粉絲也都被觸動。
洪暐笑說自己「香水只噴同一款，喜歡命定的感覺」，對他來說看著蠟燭慢慢融化就是最佳放鬆儀式；彥透露床頭放上香氛蠟燭後，睡眠品質直接提升一個檔次；宰宰習慣在工作時點上香氛蠟燭，能讓思緒更沉靜；蝶香則因為名字裡有個「香」，從小就很喜歡和媽媽一起收集香味，直說：「香氣是我生活中不可或缺的療癒。」四人「香味性格」各具特色，也讓現場氣氛又溫暖又精彩。
洪暐笑說自己「香水只噴同一款，喜歡命定的感覺」。（圖／Soothe時氛提供）
談到這次品牌的主題「不完美卻更真實」，B CRUSH也大方分享自己的真實面。洪暐自認是完美主義者，「只要一點小錯誤都會卡很久」；彥覺得不完美反而讓他更像海綿，可以吸收更多新事物；宰宰則認為保持初心比追求完美更重要。
蝶香在活動中與兩位粉絲一同調香，互相打氣而感動落淚。（圖／Soothe時氛提供）
現場被問到「團內最雷隊友票選」時，四人答案竟然完全一致，票數全都落在彥身上，本尊還搶先自首笑喊：「謝謝大家包容我！」洪暐認證他是團裡的「呆萌代表」；宰宰爆料他玩遊戲時常冒出奇妙用詞、生活中又乖到不可思議；蝶香更重提經典糗事：「他上次台上彈吉他怎麼彈都沒聲音，結果只是忘記插線！」可愛的反差魅力讓彥順利拿下「B CRUSH隱藏開心果」封號，完美詮釋了什麼叫做「不完美哲學」。
彥透露床頭放上香氛蠟燭後，睡眠品質直接提升一個檔次。（圖／Soothe時氛提供）
被問到如果有機會推出「B CRUSH專屬香氛蠟燭」，四位成員一秒進入創作者模式。洪暐想打造「甜中帶酷」的快樂香氣；彥形容團體像「海風吹過的舒服感」；宰宰選擇「溫柔帶野」展現反差魅力；蝶香則希望推出甜中帶帥的中性香味，讓粉絲一聞就能感受到陪伴與勇氣。
宰宰習慣在工作時點上香氛蠟燭，能讓思緒更沉靜。（Soothe時氛提供）
談到2026年的目標，洪暐透露團體一直在持續創作，希望能推出更多新作品；彥希望有機會讓更多不同類型的觀眾認識B CRUSH；宰宰強調會把握每個創作機會，努力展現團名「不小心也很酷」的精神；蝶香則說即便不在同一個地方，團員們也會在群組裡集思廣益，期待早日帶來好消息，當然也一定要搭配香氛好好放鬆迎接新年。
一談到粉絲，四人瞬間變得超溫柔，洪暐說粉絲就像讓他放鬆的香氣，是努力的動力；彥感謝大家的溫度陪他走每一步；宰宰感性喊話未來會帶來更多作品；蝶香則說看到粉絲就覺得幸福，「希望未來每一次倒數、都是我們一起迎接新的開始。」
