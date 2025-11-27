B CRUSH爆料「最雷隊友」他當場搶先自首笑翻全場

「B CRUSH不小心製造」日前出席活動。（Soothe時氛提供）

「B CRUSH不小心製造」（以下稱B CRUSH）由蝶香、洪暐、宰宰、彥四位成員組成。日前他們受邀擔任Soothe時氛《不完美系列香氛蠟燭》一日店長，四位成員不僅親自分享自己與香味的關係。

現場調香互動更出現動人片刻，蝶香在活動中與兩位粉絲一同調香，三人互相打氣、彼此鼓勵，情緒累積到最後感動落淚，讓周遭粉絲也都被觸動。談到這次品牌Soothe時氛的主題「不完美卻更真實」，B CRUSH也大方分享自己的真實面。洪暐自認是完美主義者，「只要一點小錯誤都會卡很久」。

彥覺得不完美反而讓他更像海綿，可以吸收更多新事物；宰宰則認為保持初心比追求完美更重要。現場被問到「團內最雷隊友票選」時，四人答案竟然完全一致，票數全都落在彥身上，本尊還搶先自首笑喊：「謝謝大家包容我。」

洪暐認證他是團裡的「呆萌代表」；宰宰爆料他玩遊戲時常冒出奇妙用詞、生活中又乖到不可思議；蝶香更重提經典糗事：「他上次台上彈吉他怎麼彈都沒聲音，結果只是忘記插線！」可愛的反差魅力讓彥順利拿下「B CRUSH隱藏開心果」封號。

