B CRUSH「最雷」成員是他 彥獲認證「隱藏開心果」

B CRUSH日前受邀擔任香氛蠟燭品牌一日店長。（圖／Soothe時氛提供）

由蝶香、洪暐、宰宰、彥，3 男 1 女組成的團體「B CRUSH不小心製造」，日前受邀擔任香氛蠟燭品牌一日店長。4位成員不僅大方分享自己與香氣的親密關係，更被粉絲直讚「根本行走的香氛人形立牌」。

4位成員也大方揭露團內私下面貌。現場票選「團內最雷隊友」，票數竟全數集中在彥身上，他還搶先自首：「謝謝大家包容我！」洪暐認證他是「呆萌代表」，蝶香更爆料他曾在台上忘記插吉他線的經典糗事。彥的可愛反差魅力讓他順利拿下「B CRUSH隱藏開心果」封號。

談到2026年的目標，洪暐透露團體一直在持續創作，希望能推出更多新作品；彥希望有機會讓更多不同類型的觀眾認識B CRUSH；宰宰強調會把握每個創作機會，努力展現團名「不小心也很酷」的精神；蝶香則說即便不在同一個地方，團員們也會在群組裡集思廣益，期待早日帶來好消息。

