B.DUCK進駐A19環球購物中心 六大冒險場景等你來打卡

B.DUCK香港知名IP首度進駐青埔，吸睛度十足。圖：市府提供

桃園市長張善政昨（21）日晚間前往中壢區，出席Global Mall環球購物中心「20周年聖誕點燈暨B.DUCK主題樂園開幕」活動。張善政表示，A19環球購物中心深耕青埔20年，一路見證青埔從早期開發階段成為桃園亮眼商圈，去（113）年更與樂天桃園棒球場雙雙成為桃園最具人氣的景點。此次B.DUCK香港知名IP首度進駐青埔，吸睛度十足，現場可見許多親子熱情參與。隨著聖誕節、跨年及農曆春節檔期即將到來，期待青埔持續湧入人潮，帶動桃園商場、餐飲及周邊產業熱絡發展。

Global Mall環球購物中心「20周年聖誕點燈暨B.DUCK主題樂園開幕」活動。圖：市府提供

張善政指出，青埔地區能成為桃園最具吸引力的生活與消費核心之一，鐵道局的整體規劃功不可沒。為持續熱絡桃園在地經濟，市府近期推出的「桃園百倍奉還」抽獎活動，啟動僅9天即突破4.8萬人登錄、累計發票金額逾2億元，邀請國人把握年底最熱鬧的購物季，到桃園各地走走逛逛，將最大獎100萬元抱回家。

桃園市長張善政。圖：市府提供

交通部鐵道局副局長呂新喜表示，環球購物中心在高鐵特定區深耕20年，見證區域蓬勃發展。未來鐵道局也將持續與民間攜手合作，公私協力，一同深化軌道建設與生活環境的連結。

Global Mall環球購物中心董事長馬志綱表示，Global Mall環球購物中心桃園A19多年來與市府及鐵道局保持良好合作關係，亦與樂天桃猿長期互相支持，促成青埔商圈蓬勃發展。此次B.DUCK全球首站選在桃園，更凸顯青埔具備吸引國際品牌進駐的實力。未來環球購物中心將持續與市府、鐵道局及樂天桃猿攜手合作，帶動商圈發展，共同提升城市魅力。

經發局表示，為呼應中央普發一萬元政策，市府推出「普金一萬，桃園百倍奉還」活動，自11月12日起至12月31日熱鬧登場，12月更與商圈及觀光工廠合作推出專屬活動，鼓勵民眾優先支持桃園店家。今年 B.DUCK首站選在桃園，以「一場快樂的洄游」為主題打造六大冒險場景，為年底檔期帶來高度話題與吸客效應。市府將持續與商圈、購物中心、觀光工廠合作，讓桃園在最熱鬧的消費季創造更亮眼的在地經濟動能。

