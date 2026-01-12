B1 功效有哪些？什麼是 B1 誘導體？醫師曝這樣吃更有效
大家都知道攝取維他命 B 群對健康的重要性，但卻不知道，維生素 B 群其實是由多種不同的 B 群維生素所組成，不同 B 具有不同效果。這次，先與大家談談維生素 B 群家族第一個被發現的成分「維生素 B1」。
「維生素 B1」是什麼？
維他命 B1(Thiamine)，中文稱「硫胺素」，屬於水溶性維生素，是人體必須維生素之一，參與人體多項生化反應。維他命 B1 具有高生物活性，扮演酵素輔酶的角色，如果缺乏將影響眾多重要生化反應與新陳代謝。
神經外科醫師王浩洸表示，由於維生素 B1 無法在體內合成，且僅能透過飲食少量攝取，一般人實務上常需透過保健食品補充才能達到每日建議攝取量。過去，以維生素 B1 作為主要成分的保健食品並不多，而是以複方 B 群設計，使功效完善，符合人體需求。
「維生素 B1」的功效
功效 1 維持能量正常代謝
維生素 B1 在能量代謝過程中，扮演輔酶角色，能輔助食物熱量轉換，讓人得以應付每天活動。王浩洸醫師指出，就像車子需要加油才能行駛，維他命 B1 就像是人體的燃料供應商，確保我們每日所需的能量源源不斷。
功效 2 促進皮膚與黏膜健康
維他命 B1 是維持健康的重要輔酶，可協助食物能量轉換，其中與醣類（葡萄糖）的能量正常轉換、釋放息息相關，能幫助皮膚與黏膜功能正常運作，進一步維持柔軟感與滋潤度。
功效 3 維繫神經系統機能
維他命 B1 能幫助維繫神經系統機能，可緩解肌肉痠痛，眼睛疲勞，或神經麻木感。王浩洸醫師譬喻，神經系統就像是一條繁忙的高速公路，維他命 B1 可以保持道路順暢，讓訊號順利傳遞，思緒自然清晰有條理、維持反應靈活。
功效 4 有助維持情緒穩定
研究發現，體內的維生素 B1 含量濃度與情緒有關，補充 6 週的維生素 B1 後，相較於安慰劑組，悶悶不樂的心情會有所轉變與調整，能更加快樂與正向。
功效 5 提供滿滿元氣、掃除疲勞
王浩洸醫師強調，在醣類的代謝過程中，如果葡萄糖轉化能量不順利，可能在體內累積各種疲勞物質，如丙酮酸或乳酸，進而導致疲累感，因此，補充維生素 B1 可幫助元氣不斷電。
「維生素 B1」吸收率低的原因
據衛福部「國民營養狀況變遷調查」結果顯示，國人 19 歲以上成人之維生素 B1 缺乏比率相當高。王浩洸醫師說明，因為人體無法自行合成維生素 B1，必需外部攝取，偏偏維生素 B1 為水溶性且不耐熱，容易在食物清洗與加熱時流失。
此外，人體對於維生素 B1 的吸收有限，每次最多只能吸收 10 mg，無法大量儲存於體內；另外，隨著年齡增長，身體消耗能力逐漸增加，對維生素 B1 的吸收力也逐漸減弱。
什麼是維生素 B1 誘導體？
因此，近年多以「維生素 B1 誘導體」（Fursultiamine）作為補充方式，啟動活力效能。有別於一般水溶性維他命 B 群容易流失、很快代謝，維生素 B1 誘導體為脂溶性，可提高吸收力，並且長時間維持體內維生素 B1 的濃度，進而更有效地在身體中發揮功效。
而維生素 B1 誘導體又有 TTFD 和 BTDS 兩類，各有其健康作用與優點。TTFD（Thiamine Tetrahydrofurfuryl Disulfide）為活性 B1 誘導體，可迅速被身體吸收，快速補充能量，啟動神經、肌肉的遠端循環，這也是日本熱門代購 B1 的主要成分；BTDS（Benzoylthiamine Disulfide）也是脂溶型的長效 B1 衍生物，能在體內長時間穩定釋放，讓人一整天都持續吸收，穩定不掉電。
如果維生素 B1 保健食品能同時結合 TTFD 和 BTDS 雙效配方，就能得到活性成分快速補充、瞬效吸收、穩定釋放、長效續航的效果，確實彌補維生素 B1 難被吸收的弱點，進一步確保能量持久不間斷。
一天要吃多少維生素 B1
B1 經人體吸收後僅少量儲存於體內，由於半衰期短，因此需要持續補充。依據衛福部「國人膳食營養素參考攝取量」，B1 的每日建議攝取量為：
0～12 個月：男性 0.3mg；女性 0.3mg
1～3 歲：男性 0.6mg；女性 0.6mg
4～6 歲：男性 0.9mg；女性 0.8mg
7～9 歲：男性 1.0mg；女性 0.9mg
10～12 歲：男性 1.1mg；女性 1.1mg
13～15 歲：男性 1.3mg；女性 1.1mg
16～18 歲：男性 1.4mg；女性 1.1mg
19 歲以上的成人：男性 1.2mg；女性 0.9mg
維生素 B1 食物有哪些？
富含維生素 B1 的食物眾多，王浩洸醫師提醒，由於維生素 B1 為水溶性維生素，容易因為水洗而流失，需避免過度洗滌；維生素 B1 不耐熱，烹飪過程中也會損失，所以盡量不要過度加熱，或考慮依照個人需求，透過保健食品來補充。
全穀物：糙米、胚芽米、小麥胚芽、燕麥、堅果類等。
肉類：豬肉、牛肉、內臟等。
海鮮：鮭魚、鱒魚、虱目魚等。
蔬菜：大蒜、洋蔥、韭菜等。
水果：榴槤、鳳梨、棗子、芒果、鳳梨釋迦等。
其他：雞蛋、大豆、花生、優格等。
維生素 B1 挑選原則
原則 1 確認 B1 的型態與含量
首選脂溶性，同時含 TTFD、BTDS 最佳！與一般維生素 B1 相比，脂溶性更容易被吸收，進入肌肉或神經組織，快速作用到達全身，也更可以長時間在身體釋放，讓身體完整吸收營養素。
原則 2 確認 B 群配方完整性
維生素 B 是否齊全，除了維生素 B1 外，像是全能維生素 B6、維生素 B12、泛酸鈣、葉酸等，複方則可挑選有添加維生素 E 抗氧化；活力救星γ-穀維素，多重營養做後援，從胺基酸、能量代謝到神經系統健康，全面照護。
原則 3 注意劑型與吸收技術
為延長 B 群停留於體內的時間，避免快速流失，挑選具有特殊膜衣錠的緩釋型 B 群，可延長營養素在體內的釋放時間，加強吸收與利用。
維生素 B1 常見問題 Q&A
Q：維生素 B1 有副作用嗎？
A：維生素 B1 是水溶性維生素，活性誘導體（TTFD/BTDS）在身體發揮作用後，也會轉化回活性的水溶性，即使攝取過多都會隨尿液排出，目前也未有研究指出，過量攝取維生素 B1 產生副作用。
Q：哪些人需要補充維生素 B1？
經常外食、飲食不均衡者。
精緻澱粉攝取過多者。
經常喝酒或飲酒過量者。
消化吸收能力較弱者。
懷孕與哺乳中的婦女。
病後補養需求者。
食量少、代謝慢的高齡族群。
Q：B1 誘導體與一般維生素 B1 差在哪？
A：一般維生素 B1 是水溶性維生素，較容易透過尿液排出，而維生素 B1 誘導體則透過化學結構進化使其具備脂溶性，更能快速進入神經、肌肉中，並可長時間緩慢釋放，幫助延長利用時間。
Q：補充維生素 B 群就不會疲勞了嗎？
A：維生素 B1 能夠維持能量正常代謝，有效轉換攝取的食物中所含之碳水化合物、蛋白質及脂質成為能量，進而讓整體機能正常運作，讓人感到活力充沛。不過真正的元氣恢復仍需建立在均衡營養攝取、充足睡眠以及適度運動等健康基礎之上。
Q：維生素 B 群什麼時候吃最好？
A：餐前或餐後吃維生素 B1 都不影響吸收利用率，但若是消化功能較敏感族群，建議可飯後攝取，此外，如果想增加活力可選擇起床後攝取。
醫師提醒，如果有喝咖啡、茶類或飲酒的習慣者，或是需要定期服用藥物者，建議間隔 2 個小時再補充維生素 B1，避免影響吸收率及藥物利用率。
文／黃慧玫 圖／楊紹楚
