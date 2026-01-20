B19病毒引發心肌炎致死率達3成！病程變化快速 「這3類人」併發風險高

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

台中近日一名11歲女童遭驗出微小病毒B19陽性，引發急性心肌炎送醫搶救2天不治。疾管署防疫醫師林詠青說明，微小病毒B19感染絕大多數症狀輕微，可自行痊癒，但有3類人出現嚴重併發症風險高，尤其是心肌炎致死率可達3成，且病程變化快速。

林詠青今（20）日指出，B19微小病毒感染通常造成症狀輕微可自行痊癒，傳染途徑和呼吸道傳染疾病類似，主要透過飛沫傳染，暴露病毒4~14天有症狀，通常症狀輕微，包含發燒、頭痛、肌肉痠痛等。典型症狀則是日本稱的「蘋果病」，即台灣所稱「傳染性紅斑」，好發群主要為孩童，一開始會有發燒，臉頰會出現紅色皮疹，有時會癢，疹子會延伸到軀幹四肢，後續會自行康復，也有些人完全無症狀；成人則少見疹子，但較常有關節痛、關節炎的症狀，多會自行痊癒。

但林詠青分析，在特別、罕見的情況下，「B19微小病毒感染可能侵犯其他器官系統，造成心臟肝腎方面影響。」包含心肌炎、腦炎、腦膜炎、肝炎、腎臟發炎等，致死原因最常見的是心肌炎，致死率可達3成，且病程較為快速；如果影響造血系統，可能造成嚴重貧血，肝衰竭也有致死可能性。

林詠青表示，有3類族群感染後可能會有比較嚴重後遺症與併發症，第一是慢性血液疾病，會影響造血系統出現嚴重貧血，慢性貧血也會讓症狀更嚴重；其次是本身免疫功能較差，感染期間若持續較久，因身體無法清除病毒，症狀會較嚴重；第三類則是孕婦感染，可能造成胎兒貧血、水腫，甚至死胎。

因B19微小病毒感染沒有特效藥及疫苗，治療主要是靠支持性療法，因此林詠青提醒大眾勤洗手、戴口罩等，避免與有上呼吸道症狀者接觸，才能有效防範病毒入侵。

