「B19病毒」害11歲女童猝死！醫示警「乍看像感冒」傳染力最強

一名台中11歲女童因感染細小病毒B19不幸離世，醫療團隊研判病毒侵襲心肌引發猛爆性心肌炎，最終導致多重器官衰竭。醫界指出，B19病毒感染多數為輕症，但特定族群可能出現嚴重併發症，家長不可輕忽。

俗稱「蘋果病」的B19病毒，感染多數為輕症，但特定族群可能出現嚴重併發症，家長不可輕忽。（圖／翻攝日本國立傳染病研究所）

皮膚科醫師在臉書粉專「葉惠如醫師 皮膚心靈」解釋，傳染性紅斑正式名稱為「傳染性紅斑」（Erythema infectiosum），是由B19微小病毒引起的病毒性疾病。典型症狀為雙頰突然出現鮮紅斑疹，看起來像被打巴掌，因此被俗稱為「蘋果病」。

兒科與感染科醫師說明，微小病毒B19會讓臉部兩側臉頰突然變得紅通通，像被打了一巴掌，或像抹上兩大塊紅蘋果。紅疹可在數日內擴散到軀幹與四肢，呈現網狀或大片紅斑。這種疾病在兒童間非常常見，也被稱為「第五病」。

傳染性紅斑症（erythema infectiosum）前期會出現輕微發燒、流鼻水、喉嚨痛等上呼吸道症狀，與一般感冒相似。等到急性期過去，部分孩童臉上會出現相當有辨識度的紅疹。

B19病毒屬於呼吸道飛沫傳染為主的病原體。疾管署資料指出，B19病毒在1974年首次被發現，病毒主要存在於血液中，在病毒血症期間，也可在口腔（唾液）與尿液中被檢出，透過咳嗽、打噴嚏等飛沫或密切接觸經氣道感染，有時亦可經由輸血或孕婦傳給胎兒。蘋果病的潛伏期大約為4至14天，最長可達21天。臨床經驗顯示，在出疹前5至7天傳染力最強，也就是說，孩子看起來只像在感冒時，反而最容易把病毒傳給同住家人與同班同學。

皮膚科醫師葉惠如提醒，蘋果病好發族群以學齡前與小學兒童最多，但成人如教師、醫療人員及家長，也可能因長時間接觸而被感染。疾管署資料也指出，感染B19病毒後到出現傳染性紅斑約需4至20天；若為無疹性、單純發燒的情形，發燒通常維持約7至10天。部分成人患者可能看不到明顯皮疹，反而以關節痛、關節腫脹等症狀為主，更容易被誤以為是其他風濕或關節疾病。

蘋果病在出疹前5至7天傳染力最強，也就是說，孩子看起來只像在感冒時，反而最容易把病毒傳給同住家人與同班同學。（示意圖／Pixabay）

家屬回憶，女童大約1個月前出現感冒、咳嗽等症狀，期間曾就醫，但病程遲遲未完全好轉。11日當天，她與父母外出時，先獨自下車買包子，回到車內坐好後突然「大叫一聲」，隨即失去意識，當場昏迷不醒。

家人緊急將她送往中國醫藥大學附設醫院。醫療團隊評估後發現，她的心臟功能在短時間內急遽惡化，出現嚴重心臟衰竭與肺水腫，隨即啟動葉克膜（ECMO）搶救，試圖暫時取代心肺功能，爭取治療時間。

儘管全力施救，女童在葉克膜支持下仍於2天後不治，家屬最後忍痛同意拔管。台中地檢署後續相驗，初步研判死因為多重器官衰竭，進一步檢驗發現女童體內對「細小病毒B19（Parvovirus B19，簡稱B19病毒）」呈陽性。

醫療團隊推測，B19病毒侵襲心肌，引發猛爆性急性心肌炎，導致心臟泵血功能崩潰，進一步演變成肺水腫與多重器官衰竭。這起病例雖屬極端少數，卻清楚示範了B19病毒在特定情境下的致命風險。

