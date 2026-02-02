B2深夜追思！答應大S「1叮嚀」 承諾未來「效仿摯友」完成4件事

B2發文，追思好友大S。翻攝Instagram @b2_studio、鄒保祥攝

知名節目製作人B2（陳彥銘）於2026年2月3日深夜在Instagram帳號@b2_studio發布一篇感性長文，追思於2025年2月2日因流感併發肺炎逝世的大S（徐熙媛），並回應大S生前對他的叮嚀，公開承諾未來將效仿這位摯友，持續實踐4項精神。此文配以大S紀念雕像照片，表達深切懷念與決心。

大S逝世一週年 具俊曄設計雕像揭幕儀式風雨中舉行

2026年2月2日適逢大S逝世一週年，丈夫具俊曄親自設計的紀念雕像於當日下午2點在新北金寶山碑林名人區正式揭幕。儘管現場風雨交加，S媽、小S夫婦、具俊曄及眾多演藝圈好友包括羅志祥、蔡康永、吳佩慈、楊丞琳、周渝民、言承旭、陳建州、范瑋琪、賈永婕、王偉忠、陶晶瑩、B2、Super Junior始源、酷龍姜元來等人仍齊聚致意，場面莊重而哀傷。儀式中，S媽見雕像後激動擁抱痛哭喊「寶貝，重生啦！我愛妳」，小S輕撫雕像並與親友合唱《姊妹們的聚會》，具俊曄全程緊挽S媽並撐傘，展現深厚守護之情。

雕像設計融入深情密語 象徵永恆守護

雕像呈現少女模樣的大S，長髮披肩、身穿飄逸長裙、頭戴蝴蝶結，雙手合十閉眼祈福，神情優雅安詳。基座周圍擺滿鮮花與白色菊花，通往雕像的9級階梯排列成「S」形，巧妙結合具俊曄韓文發音「九」與大S最愛數字「9」，寓意至死不渝的愛情。後方亦設S形白色牆面，整體設計充滿具俊曄對亡妻的細膩思念與藝術巧思。

B2深夜發文回應叮嚀 引用大S昔日評價

儀式落幕後，B2於2月3日深夜發布貼文，以「親愛的朋友」開頭，直言「會的 我會繼續保持初心 還是那個很拼做節目的人」。他引用大S生前對他的評價：「『B2呀～你真的是我看過最瘋 但對我們莫名要求又很淡定的人⋯⋯』」，表達這份瘋狂卻淡定的工作態度深受大S影響。

承諾效仿大S完成4件事 將精神傳遞未來

B2進一步將大S的叮嚀化為公開承諾，列出未來將持續努力學習與實踐的4大精神：

1. 將您對人的善念繼續努力學習

2. 對藝術娛樂大眾的天份持續努力

3. 對朋友夥伴的豪氣精神予以傳遞

4. 對演藝的敬業程度永遠牢記在心

這不僅是B2對大S的追思，更是將她的善良、才華、豪邁與敬業融入未來節目製作與人生中，作為對摯友最好的致敬。

B2深夜發文，不忘好友大S曾對他說過的話。鄒保祥攝

B2與大S、小S一家淵源深厚，曾長期擔任《康熙來了》、《小姐不熙娣》等節目製作人，大S生前多次公開力挺他的創作熱情與拼勁。這篇深夜發文延續揭幕儀式的哀思氛圍，展現大S的精神將透過摯友繼續傳承。



